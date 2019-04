Det var för en knapp vecka sedan som AIK värvade in Kolbeinn Sigthorsson. Islänningen har på senare tid varit skadebenägen, men får centertanken vara skadefri tvekar inte FD:s krönikör Magnus Österberg på succé. - Nej, då är han mer el

Joris Mathijsen var den som övertygade Alexander Isak att välja Willem II. - Vi har jobbat hårt med att kartlägga de större tyska klubbarna under ett par år. Det finns en oerhörd mängd talang där, säger klubbens tekniske direktör till

Idag 08:34

GIF Sundsvall skickar en syrlig passning till Malmö FF inför deras möte i helgen. Klubben väljer att likna mesta mästarna med familjen Lannister – som sprider skräck i den populära tv-serien Game of Thrones. Game of Thrones går in i ett