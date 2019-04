Den allsvenska premiären bjöd på fin tillströmning till arenorna. Nu är det dags för omgång två – där Hammarby sedvanligt tar täten, tätt följt av IFK Göteborg som visar prov på fina siffror trots den jobbiga starten mot AFC Eskilstuna.

Sveriges högsta serie drog förra veckan igång med dunder och brak. Många tippade topplag gick bet på trepoäng och fick istället nöja sig med endast ett kryss. Publiktillströmningen var likväl på topp och stämningen som blivit allsvenskans trademark de senaste säsongerna höll i sig.

De regerande svenska mästarna AIK lockade mest publik i sin premiär hemma mot Östersund – 29 157 tog sig till Friends Arena. Tvåa på listan blev rivalen Djurgården som precis nådde upp till över 20 000 sålda biljetter.

Inför den andra omgången har FotbollDirekt tittat på publiksiffrorna och där kan man konstatera att tillflödet sjunker, men att det likväl finns ett antal riktigt fina publikmatcher.

Sveriges publiklag nummer ett, Hammarby går bland annat in och slår AIK:s premiärsiffra med cirka 2 000 åskådare. IFK Göteborg klämmer sig just nu in på en andra plats med sina 14 044 sålda biljetter. En mycket stark siffra med tanke på att laget gick på en riktig mina borta mot AFC Eskilstuna i den första omgången.

IFK Norrköping står också de starkt med sina 13 114 sålda biljetter till hemmapremiär mot Gnaget som kommer på besök i en match som på förhand är en riktig godbit.

Här nedan följer alla siffror kring de två första omgångarna:

Första omgången:

Elfsborg vs Hammarby 8 737 sålda biljetter

Malmö vs Häcken 17 543 sålda biljetter

Djurgården vs Gif Sundsvall 20 109 sålda biljetter

Helsingborg vs IFK Norrköping 11 455 sålda biljetter

AFC Eskilstuna vs IFK Göteborg 3 897 sålda biljetter

Falkenberg vs Örebro 3 023 sålda biljetter

Kalmar vs Sirius 6 444 sålda biljetter

AIK vs Östersund 29 157 sålda biljetter

100 365 sålda biljetter totalt, snitt 12 545 åskådare

Andra omgången:

IFK Norrköping vs AIK 13 114 sålda biljetter just nu

IFK Göteborg mot Elfsborg 14 044 sålda biljetter just nu

Hammarby mot Kalmar 31 979 sålda biljetter just nu

Östersund mot Falkenberg 3 457 sålda biljetter just nu

Örebro SK vs Djurgården 5 637 sålda biljetter just nu

Sirius vs AFC Eskilstuna 2 600 sålda biljetter just nu

Häcken mot Helsingborg 3 500 sålda biljetter just nu

Sundsvall mot Malmö 3 500 sålda biljetter just nu

77 661 sålda biljetter just nu, snitt 9 732 åskådare