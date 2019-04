Jack Lahne är klar för AIK. I natt så syddes en affär i hop. Nu är han klar på ett lån fram till 31 juli och supertalangen lämnar franska Amiens.

– Det har varit ganska speciellt med Jack. Han gjorde en bra säsong förra året men det var inte möjligt för oss med de pengar det hade handlat om – om det hade varit ett köp, säger Björn Wesström till AIK:s officiella hemsida.

AIK avslutar alltså vinterfönstret på ett sätt som ingen av toppkonkurrenterna. För bara några dygn sedan så blev ansedde islänningen Kolbeinn Sigþórsson klar. Ett namn med kopplingar till både Ajax och Galatasaray,

I går så visade det så alltså att man plötsligt befann sig i fransk Ligue 1-miljö, uppgifter som slutade med att Jack Lahne i natt bekräftades för AIK och ännu en tung pjäs att bygga med för tränare Rikard Norling.

– Han ansluter till laget under lördag morgon. Det har varit rätt så komplext. Vi har ju haft intresse för Jack under ganska lång tid men det har alltså inte varit möjligt att ta honom. Men vi har ändå byggt någon sorts relation. Vi har fått intresse för varandra under den process som varit, beskriver AIK:s sportchef.

– Nu uppstod en situation som gjorde att vi ännu en gång kunde visa vårt intresse. Nu ska vi bygga en relation med Jack så att AIK kommer att kännas som hans hem, oavsett var han är.

– En extremt snabb spelare. Vet inte om jag någonsin upplevt en så snabb spelare som honom i allsvenskan. En spelare som både hotar och producerar.

– Jack är en spelare som är redo att flyga.

Jack Lahne har tidigare uppgivits kosta franska Ligue 1-klubben Amiens 15 000 000 att lösa från BP, fransmännen som nu alltså inleder med att sätta den 17-årige svensken på tillväxtlistan – och det med hjälp av AIK.

Enligt FD:s uppgifter ville BP tidigare ha minst 10 000 000 för att sälja till AIK innan fransmännen kom in i bilden.