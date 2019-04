Foto: Bildbyrån

Klubbarna är officiellt presenterade och medias experter har sagt sitt. I både Superettan och Allsvenskan var alla rungande överens om vilka som kommer att vinna. Samtliga 32 klubbar, och det är 16 i varje serie, har sagt att de har kämpaglöden men frågan är vem som har det bästa spelet.

Vinst för Malmö FF

AIK blev inte bara svenska mästare förra året. De slog rekord för minst förluster under en säsong. De förlorade endast en enda match och det var i september mot IFK Norrköping (0-2). Inför årets säsong har de inte bara en mästartitel att försvara. De ska även försöka ta sig till Champions League och eventuellt Europa League. Deras första Europamatch spelas i juni.

Allsvenskans upptaktsträff var som vanligt ett påkostat och välövervakat event. Den här gången hölls träffen på Clarion Hotell på Arlanda den 19 mars och närmare 140 journalister fanns på plats. De vara alla överens om vilka de tror kommer att ta SM-guldet.

Malmö FF är återigen storfavoriter att vinna Allsvenskan. Ett nytt guld skulle innebära deras 21:a seger. Förra året hade Skåneklubben alla förutsättningar för att vinna, men spelet och samarbetet föll inte på plats. Det blev bättre när Uwe Rösler tog över som tränare och laget ser sig själva som favoriter. Deras hårdaste konkurrent tros bli IFK Norrköping, som slutade på en andraplats förra året. Klubben vill givetvis ge sig efter guldet den här säsongen, men tränaren Jens Gustafsson har sagt till spelarna att de inte ska tänka för mycket på medias prognoser. Det är bättre att de håller huvudet kallt och fokuserar på matcherna en i taget.

De nuvarande mästarna tros sluta på tredje plats och efter dem kommer Häcken, som har tagit sig vidare till final i Svenska Cupen mot överraskningen AFC Eskilstuna. AFC och Falkenberg flyttade upp till serien tillsammans med Helsingborg IF, men de två förstnämnda nykomlingarna tros åka ut igen. Andra lag som hittas i botten är Sirius och IFK Göteborg. Sirius har däremot en ny tränare i form av Kalmar FF:s Henrik Rydström och som gärna vill peta ned den forna klubben som sägs klara sig från kvalgränsen. Och IFK Göteborg, som har varit ett bestående inslag i nästan varje Allsvensk säsong, skulle lida en stor förlust om de åkte ur, vilket de inte tror att de kommer att göra.

Småländsk dominans

Upptaktsträffen för Superettan hölls en vecka efter Allsvenskans på Posthotellet i Göteborg. Halmstad BK var klubben på allas läppar när det pratades om vilka som kommer att vinna den nästa högsta serien och ta sig upp till Allsvenskan 2020. Laget åkte ur högstaligan 2017 och slutade femma förra året. Nu är IFK Norrköpings före detta kapten, Andreas Johansson, tillbaka i Halmstad BK som back och han har som mål att klubben tar sig tillbaka upp.

På andra och tredje plats tippas Jönköpings IF och Växjös Östers IF hamna. Öster IF har visat framfötterna i Svenska Cupen och slog ut Malmö FF i kvalspelet innan de missade en semifinalplats efter en förlust mot AIK. J-Södra är något oväntade favoriter som utmanare om segern men medias experter var överens om att de kan vara starka. De hade ett tufft 2018 men med flera nya spelare i laget som tränaren Andreas Brännström har strukturerat om kan Jönköping bli förknippat med mer än ishockey.

I botten tippas Syrianska FC och Varbergs BoIS hamna medan IK Frej Täby och Mjällby AIF får kvala för att hålla sig kvar. Superettan ses som steget upp till elitfotbollen och inget lag vill åka ned till division 1-spel. Seriespelet kan ibland vara ojämnt, eftersom klubbar ligger på olika nivåer, men det kan också ske överraskningar.

Nytt för säsongen

Som många kanske redan har märkt har de två högsta ligorna fått nya logotyper. Svensk Elitfotboll meddelade förändringen den första februari. De nya loggorna är anpassade för att bättra passa på digitala kanaler och inspirationen har hämtats från andra ligor och klubbar. Ett roligt inslag i ändringen är att loggorna kan anpassas efter klubbarna och därmed ha olika färger.

Nytt för i år är också att spelbolagen som erbjuder odds på matcherna i Allsvenskan och Superettan måste vara godkända av Spelinspektionen. Inget spelbolag får erbjuda sina speltjänster på den svenska marknaden utan att först ha erhållit en licens. Den nya regeln började att gälla den 1 januari och gäller för allt spel på nätet. SafeEnt och alla andra godkända bolag som driver spelsajter måste numera vara uppkopplade mot plattformen Spelpaus och erbjudanden som en ninja casino bonus är begränsade till specifika tillfällen för att följa regeringens krav på att främja ett ansvarsfullt och lagom spelande. Dessa kan ha olika former, från slotsturneringar till prisjakter, och spelarna rekommenderas läsa reglerna och villkoren innan de deltar i ett erbjudande.

Domarna har i skrivande stund inte blåst igång seriespelet än, men fotbollssverige har redan vaknat. Svenska Cupen och EM-kvalet har väckt fotbollsglöden och seriestarten välkomnas med öppna armar.