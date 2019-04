Foto: Bildbyrån

Peking-duon Simon Skrabb och Simon Thern kan snart vara helt tillbaka efter skadekänningar. Den förstnämnda ligger likväl steget för sin kamrat.

– Nu är det en fantastisk dag och humöret är på topp igen, säger Skrabb till NT.

IFK Norrköping fick sig en rejäl knäpp på näsan i den allsvenska premiären borta mot Helsingborg. Nästa match är också den tuff – de regerande svenska mästarna AIK kommer nämligen på besök till Östgötaporten under måndagskvällen. Glädjande är då för Peking att Simon Skrabb som haft problem med en skadad fot under försäsongen genomförde sin första träning för fullt med laget under onsdagen.

– Ja, framför allt i huvudet känns det fantastiskt att få vara ute igen och att slippa gymmet. Det är bara att hitta tillbaka så snabbt som möjligt för att kunna komma in och bidra igen, säger han till NT och fortsätter:

– Fantastiskt spelsugen, jag missade landslagets match mot Italien borta också. Det satte sig lite i huvudet. Så nu är det en fantastisk dag och humöret är på topp igen.

Mittfältsdynamon Simon Thern missade även han premiären mot HIF på grund av skada, men också där kommer nu positiva besked.

”IFK hoppas att även han ska vara redo inför AIK-matchen på måndag”. Enligt tidningen körde han dock vid sidan av det övriga laget under träning, men att han ”rörde sig ganska obehindrat”, skriver NT.