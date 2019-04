AIK har nyligen lagt beslag på Kolbeinn Sigthorsson. Där ett av allsvenskans mest meriterade namn. Men i dag kan FotbollDirekt även avslöja kontakter kring Brightons Viktor Gyökeres.

– Man utreder alltid möjligheter till köp eller lån i alla fönster och AIK och Viktor Gyökeres vore en stark kombination, säger sportchef Björn Wesström till FotbollDirekt.se.

AIK går in i den allsvenska säsongen med hela fem anfallsnamn. Inte minst isländske Kolbeinn Sigthorsson har uppmärksammats stort den senaste veckan.

Men trots den stora mängden offensiva namn så har en som Sigthorsson haft stora skadeproblem och Silva tippas på lite sikt vara på väg bort.

I det finns ytterligare beredskap från AIK:s sport och hur FotbollDirekt kan i dag avslöja hur man har ögonen på supertalangen Viktor Gyökeres.

Redan i fjol hann han j a-lagsdebutera för Brighton i en match i ligacupen mot Southampton. Så sent som i januari debuterade han sedan i landslaget under januariturnén och imponerade. FotbollDirekt fanns på plats och Patrick Ekwall träffade då supertalangen.

I en annan intervju med Sportbladet så flirtade han även med AIK när han uttryckte sig så här om en utlåning och allsvenskan skulle bli aktuellt.

”Min flickvän och hela hennes släkt är en riktig gnagarfamilj. De skulle tycka det var roligt om jag spelade för AIK”.

Sedan dess har han emellertid också haft fortsatt svårt att få speltid i ett Brighton som är i fara för att åka ur Premier League.

Så i dag kan FotbollDirekt nu avslöja att AIK hörsammat Gyökeres uttalande sedan där nere i Doha i januari.

Flera källor gör nu gällande att AIK redan i detta fönster undersökt möjligheter att låna Brightons supertalang. Premier League-klubben valde däremot att just nu tacka nej och avvakta säsongen ut och se hur svensken utvecklas.

Men ett av Sveriges mest talangfulla namn är intresserad av AIK och hade inte uteslutit Solnaklubben på ett korttidskontraklt redan nu om han själv fått bestämma. AIK uppges nu för FD vara ett förstaalternativ om han skulle välja att gå till allsvenskan i kommande sommarfönster.

– Jag kan som sagt bara säga att AIK och Viktor med all säkerhet vore en stark kombination. Allt som är bra för AIK är aktuellt.

Bekräftar du med detta kontakter med Brighton?

– Inga kommentarer till det.

Men som sagt – först hoppas han på att få chanser under våren i England och hoppas på att det biter med The Hove and Albions. Här pratar han med Patrick Ekwall i en längre tv-intervju om kontraktsförhandlingar med Brighton.