Foto: Bildbyrån

Han var kanske hela allsvenskans bästa ytterback 2017, men debutsäsongen i Malmö FF i fjol blev inte den succé som många förväntat sig. Trots att tränaren Uwe Rösler valde att satsa på Andreas Vindheim i det häftiga Europa League-gruppspelet känner Eric Larsson ingen bitterhet.

– Vindheim gjorde det bra där och jag fick i stället spela i allsvenskan. Inget negativt med det, säger högerbacken till FotbollDirekt.se.

Sundsvall var på vippen att trilla ur allsvenskan 2017. Trots detta svarade Eric Larsson för en strålande säsong och många ansåg att han var hela seriens bästa ytterback.

När Anton Tinnerholm lämnade Malmö FF efter fjolårssäsongen valde de då regerande svenska mästarna att värva in Larsson. Det blev dock ingen succé under 2018 i MFF-tröjan för Larsson.

Under våren då Andreas Vindheim var skadad gick MFF knackigt under tränaren Magnus Pehrssons ledning. När sedan Uwe Rösler tog över under sommaruppehållet och Vindheim sedermera var tillbaka i spel tappade Larsson till sist sin plats i elvan. I stället var det Vindheim som fick operera på högerflanken när det vankades Europa League-gruppspel. Trots detta grämer sig inte Larsson över att ha hamnat i kläm.

– Det blev att Vindheim spelade de matcherna och han gjorde det bra. Jag fick i stället spela i allsvenskan där det gick bra för mig. Det var inget negativt som jag tänkte kring det utan det kändes bra, säger Larsson till FotbollDirekt.se och summerar sedan sitt fjolår.

– Försäsongen gick bra, sedan gick det sämre både för lagen och mig personligen under våren när vi låg elva i tabellen och så vidare… När vi sedan bytte tränare fick vi igång spelet och det gick bättre och bättre för mig. Jag spelade visserligen inte alla matcher utan det blev så att jag och Vindheim lirade varannan match under hösten, men det funkade bra.

Vem startar i premiären mot Häcken?

– Det får vi se.

Efter fem allsvenska matcher i går avslutas nu premiäromgången med tre drabbningar i kväll, bland annat MFF-Häcken på Stadion. Som väntat är det guldet som Larsson strävar mot i år.

– Klart det är guld vi siktar på, det är det vi ska kämpa för! Det känns väldigt kul att serien kickar igång nu igen.

Egzon Binaku lämnade i dagarna för Norrköping vilket gör att ni är lite tunnare till vänster. Kan du spela där också?

– Om Uwe vill att jag ska spela till vänster är det klart att jag kommer göra mitt bästa där. Jag känner mig trygg till vänster och med min vänsterfot så det är inga problem, konstaterar Larsson som i fjol fick se sin tidigare klubb Sundsvall rycka upp sig rejält och sluta på en imponerande åttondeplats.

– De gjorde en fantastisk säsong förra året. De tappade ju mig till MFF och Marcus Danielson till Djurgården, men fick behålla sina spanjorer. Romain Gall var fantastisk under våren och sedan stack så klart Batanero och Hallenius ut. Vi tog ju bara två poäng mot Sundsvall i fjol.