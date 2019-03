Det är dags nu för den allsvenska starten och därmed och hög tid att göra ett tappert försök att tippa tabellen. Det är svårt och det enda man vet är att man inte kommer sitta här i mitten på november med sexton korrekt placerade lag. Men några rätt kommer jag att ha. Förmodligen.

KRÖNIKA MED MAGNUS ÖSTERBERG

Många satsar på guld, en del ska etablera sig och några klubbar ska ”ta nästa steg”. Alla kommer inte att lyckas, framförallt kan bara ett lag vinna och 2019 heter de svenska mästarna Malmö FF, i alla fall enligt mig. Det blir exit för IK Sirius och nykomlingarna AFC Eskilstuna gör även denna allsvenska sejour bara en säsong. Tabellen följer nedan och sedan några förklaringar till hur jag tänkt…

1.Malmö FF

2. AIK

3. Hammarby

4. IFK Norrköping

5. BK Häcken

6. Djurgården

7. Kalmar FF

8. IF Elfsborg

9. GIF Sundsvall

10. Östersunds FK

11. IFK Göteborg

12. Örebro SK

13. Helsingborg

14. Falkenberg

15. AFC Eskilstuna

16. IK Sirius

Som sagt. Det är sjukt svårt, men här några rader som ”försvarar” mitt tips:

1-5: Förra året tippade jag AIK som svenska mästare och inte Malmö FF. Nu testar jag det omvända då känslan helt enkelt är att MFF är så oerhört spetsiga OCH breda. Skåningarnas ”B-lag” skulle inte göra bort sig i den högsta serien. Pressen finns självklart där men jag tror att Malmö lyfter pokalen till slut. AIK har abonnerat på topp-3 länge och trots att det inte alls sett lovande ut hittills är jag rätt säker på att AIK skärper till sig när det nu ska dra igång. Hammarby gjorde en väldigt bra säsong ifjol, faktiskt bättre än vad de flesta trodde. Visst har det försvunnit spelare och både Johan Wiland och Junior är en bit från spel. Jag går ändå på känslan att Hammarby i sin bästa stunder kommer att kunna slå vilket lag som helst. Norrköping är bra, inget snack och möjligen är de bättre än en fjärde plats. Jag tror i slutändan att tappet av Ante Johansson kommer att kosta för mycket i defensiven. Truppen är fortsatt bra och värvningarna kloka. Häcken har sett vassast ut av de allsvenska lagen hittills och är jättefavoriter att vinna Svenska Cupen (final mot AFC Eskilstuna). Topp 3 är tufft, jag tror att Häcken missar.

***

Djurgården har bytt tränare och bytt ut en del spelare. Känslan är ändå att ett antal spelare (Ajdarevic, Buya Turay & Erik Berg) kommer att bli extremt viktiga och frågan är vad som sker om/när dessa inte är fräscha. Berg har vi inte sett till ännu…Kalmar FF under Magnus Pehrsson känns spännande. Ynglingarna fick speltid ifjol och det kommer betala sig denna säsong. Laget kan smyga med utan press. Att det blir ett lyft mot ifjol känns givet. IF Elfsborg är det svåraste laget jag vet när det gäller att tippa. Jimmy Thelin fick en tuff uppgift ifjol men nu ska saker och ting sitta bättre. Det går inte att vänta mer, borås-gänget måste ta steg framåt, och uppåt. Kapaciteten finns i nuvarande trupp. Giffarna från Sundsvall fick väldigt, rättmätiga, hyllningar för både spel och prestationer hela förra säsongen. Linus Hallenius var sitt allra bästa jag och bar laget framåt med alla sina mål. Det här året kommer kräva mer, laget har ådragit sig respekt vilket gör att överraskningsmomentet liksom är borta. Det blir tuffare i år. Östersunds FK har fått många rubriker med anledning av diverse misstankar om ekonomiska oegentligheter. På planen har det sett ok ut trots detta men det kommer att påverka framtiden. Truppen är bra och Ian Burchnall en duktig tränare. Osäkerheten runt klubben i stort hänger som ett tungt svart moln över alla i klubben. Kanske slår blixten ner.

***

IFK Göteborg. Ungefär samma status som Elfsborg men med en ännu mer utsatt ekonomi. Truppen är smal och många ej etablerade spelare lär behöva dra ett stort och tung lass. Det kommer behövas en skaplig start och det berömda ”arbetsro” för Poya Asbaghi och hans blåvita gäng. Övre halvan är säkert förhoppningarna, jag tror inte att man når riktigt ändå fram. Örebro SK är svårbedömda och försäsongen har varit ”hackig”. Skador och sjukdomar gör att vi nog inte sett vad ÖSK egentligen kan denna säsong. Helsingborg är tillbaka i allsvenskan och det med en rutinerad trupp. Frågan är om det håller i längden. Klarar man sig utan skador kommer deras högsta nivå att vara långt, långt över en nykomlings. Blir det trassel på en eller ett par spelare kommer det att bli betydligt jobbigare. Nytt kontrakt är godkänt.

Falkenberg har jag själv sett lite av hittills. Truppen är byggd med lågbudget-karaktär men kan säkert ställa till bekymmer för många lag. Här lär det bli ”ligga lågt och kontra” som matchplan i stor utsträckning. Blir beroende av att man inte släpper in första målet i matcherna. AFC har så klart varit en stor positiv överraskning under vintern och våren. Nu blir det annat och även om laget sett bra ut har jag inte riktig tro på att man står sig över trettio tuffa allsvenska omgångar. Truppen är inte alls bred och det brukar straffa sig. IK Sirius nya tränarpar får en tuff uppgift. Laget släppte in brutalt många mål ifjol och det måste man täta. Dessutom har man tappat Moses Obgu i offensiven vilket kommer att märkas rejält. Det vore trist om det nya Studenternas inte får förbli allsvenskt, men jag är inne på att det blir respass.

***

Det var det och svaret har vi november. Ett tips är ett tips, det viktigaste är trots allt att vi äntligen får se allsvensk fotboll igen. Det finns inget säkrare vårtecken än så.