Foto: Bildbyrån

Robin Quaison fortsätter att gå starkt – tre mål i EM-kvalet följs nu upp med ligamål mot Ludwig Augustinssons Werder Bremen.

Robin Quaison kom in som en frisk fläkt och imponerade stort under förra EM-kvalsamlingen. Den tidigare AIK-produkten petade först in en boll i 2-1-segern mot Rumänien på Friends för att sedan trycka dit två mot grannen Norge.

I eftermiddags slog han åter till när han gick in från start för Mainz i ligamötet mot Werder Bremen, där Ludwig Augustinsson som bekant återfinns.

Det blev också vänsterbacken som skulle gå vinnande ur striden, Bremen kunde hålla ifrån till en 3-1-seger. Matchen i matchen kunde dock Quaison titulera sig som vinnare i. Det var nämligen han som tryckte dit Mainz enda mål i mötet. Anfallaren mötte ett inspel på volley nära mål och fick fira sitt sjätte ligamål hittills den här säsongen.