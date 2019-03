JUST NU – FD VIDEO: Gais drömmer smått – går inte all in: ”Ekonomiskt stålbad”

Publicerat Idag 11:22

Skrivet av Lennart Sandahl

0 Kommentarer GÖTEBORG. Är det dags för Gais att ta klivet upp i år? Nja, inte om man ska tro media som tippar laget på niondeplats. Och på lagets tränare Bosko Orovic låter det heller inte som att klubben är redo för att gå all in på uppflyttning. Se videon i spelaren nedan. Superettan – PÅ FD: Är det Gais år i år? FD tog ett snack med tränaren Bosko Orovic om förväntningarna inför säsongen. pic.twitter.com/gZ5nQ5RelW — FotbollDirekt.se (@FotbollDirekt) March 29, 2019