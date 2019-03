Foto: Bildbyrån

STOCKHOLM. Hammarby väntar in i det sista med att presentera en lagkapten 2019. Stefan Billborn och ledarteamet har gjort sitt val och berättar för spelarna i helgen. Här pratar Hammarbys tränare om beslutet, defensiva mittfältspositionen och potentiella möjligheter med både Nikola Djurdjic och Vidar Örn Kjartansson på planen.

Hammarby har ännu inte spikat sin lagkapten för 2019. Efter ett fjolår där Kennedy Bakircioglu lagt skorna på hyllan och Jiloan Hamad försvunnit till Sydkorea så har flera spelare fått ta på sig bindeln under vintern.

Medan 08-konkurrenterna AIK och Djurgården gått ut med namn (Henok Goitom och Marcus Danielson) så har Bajen väntat in i det sista.

Tränaren Stefan Billborn har bestämt sig för ett namn, och det meddelas spelartruppen i helgen.

– Ja, det kommer vi göra, vi kommer ha en lagkapten klar till säsongen drar igång. Vi har redan bestämt det, men vi har inte sagt det till spelarna. Vi tar det nu till helgen, säger Billborn till FotbollDirekt.se.

Nikola Djurdjic, David Fällman och Jeppe Andersen har haft rollen under försäsongen. Men väntan med att bestämma en kapten har inte handlat om att hålla spelare på tårna, säger Billborn.

– Nej det har mer varit så att det ska sätta sig en ny hierarki i gruppen. Vi har ganska många nya startspelare, fem-sex stycken, man vet inte men det kan vara där någonstans. Och då är det också så; ”hur utvecklas gruppen under våren, när det är så många nya spelare som ska in”? Då är det lite onödigt att cementera en sådan grej innan. Det naturliga kanske hade varit att ha (Johan) Wiland där, för han var assisterande kapten förra året. Men eftersom han inte kan lira nu så är det svårt.

Du ser många potentiella namn?

– Ja, vi har en tre-fyra stycken.

Det är de som varit under träningsmatcherna och i cupen?

– Ja, det kommer bli någon av dem, det kommer inte bli någon annan.

Billborn har fått flera alternativ att laborera med offensivt den sista veckan. Vidar Örn Kjartansson har kommit in, åkt iväg på landslagssamling och är nu tillbaka med ett EM-kvalmål (mot Andorra) i bagaget.

Samtidigt har Nikola Djurdjic har ryktats bort (LA Galaxy) men säger själv att han stannar i Hammarby. Stefan Billborn ser möjligheter med både Djurdjic och Kjartansson på planen. Att använda Djurdjic i nummer tio-positionen är en tanke:

– Ja, det tror jag. När vi hade Pa (Dibba) förra året så spelade Nikola säkert fem-sex matcher som tia bakom. Vi vill också ha in en nia, för när vi tog in en nia så fick vi konkurrens på bägge positionerna. Istället för att ta in en som bara är tia, då får vi bara konkurrens på en position.

En möjlig rockad är att Muamer Tankovic flyttar ut på en kant medan Djurdjic tar nummer tio-positionen bakom Kjartansson-

– Mujo (Tankovic) kan också spela på en kant. Förra året så spelade vi flera matcher med Mujo, Niko och Imad (Khalili) framför allt och Pa längst fram. Så vi får en större dynamik där.

Har det varit en önskan från din sida, att få in en renodlad nummer nio?

– Ja, vi ville ha in en nia. Vi hade egentligen bara Niko som var en renodlad spelare där. Imad kan spela där också, men Imad är egentligen mer en skuggforward om man spelar med två så kanske Imad är mer en droppande forward. Så det var intressant för oss att få in en klassisk nia, och han (Kjartansson) är ju en riktig centertank.

En spelare som lär få spela på en åtminstone något ovan position i premiären är Mads Fenger. Den danske mittbacken vikarierade där i fjol och har så gjort nu också, i cupen och på försäsongen. Det lär bli dansk duo i Fenger och Jeppe Andersen på måndag mot Elfsborg.

– Det tror jag, i alla fall första matchen, säger Stefan Billborn, som inte går runt och hoppas på ett sent nyförvärv på defensivt mittfält:

– Det har gått så långt nu så nu blir det bara de spelarna som jag har här som är intressanta. Nu har det gått över den här tiden när man kan fundera på eventuella nyförvärv. Nu spelar vi med de vi har, så får vi se.