OSLO. Och vi som trodde på en tillknäppt match när det var Lagerbäck vs Andersson.

Tji fick vi.

Istället en sprakande tillställning på en plan som var bedrövlig.

Sverige gick bort sig två gånger och Norge utnyttjade det maximalt.

Men återkomsten i matchen var magnifik av det svenska laget och återigen bevisades att vi har en ny spännande generation på gång: Olsson, Quaison, Isak!

Det blev som det blev med den oturliga norska kvitteringen på slutet, men vi ska vara nöjda med en pinne i Oslo.

Och vi ska vara glada för det vi fick se sista halvtimmen, det gav hopp om en ljus svensk framtid.

Här FD:s Patrick Ekwall med spelarbetyg direkt på slutsignal.

Robin Olsen – 2



Kom lite på mellis vid första norska målet, men svår situation. Chanslös på andra. Kunde han gått ut på det tredje? Kan knappast lastas för något av målen. Visade några gånger riktigt bra spel med fötterna.

***

Emil Krafth – 2



Stängde M Elyonoussi effektivt på sin kant och valde oftast rätt tillfällen att gå offensivt. Han kom också till en hel del bra inläggningslägen – som sällan hittade rätt, tyvärr. Satte bra tryck på norska vänstersidan när Sverige kom tillbaka.

Andreas Granqvist – 2

Styrde försvarslinjen som han brukar. Kan inte lastas för något arv de tre insläppta. Fick aldrig utrymme i offensiven och borde kanske borde tagit fler initiativ där när Norge stod så lågt i andra. Kom aldrig rätt på offensiva fasta i kombination med väldigt svaga svenska hörnor/frisparkar. Klen straff.

Filip Helander – 2

Såg lite mer bekväm ut på Ullevaal än han gjorde mot Rumänien. Klockren i duellspelet och lät inte jätten Björn Johnsen dominera i luftspelet. Hade nicktouchen som sen ramlade ned för Norges 1-0, men mest oflyt i den situationen. Fortfarande lite för hög felprocent när han ska värdera passningsspelet.

Ludwig Augustinsson – 1



Hade en klart underkänd förstaa halvlek. Tufft med bollbehandlingen (gav bland annat en blixtrande norsk kontring efter svensk hörna). Gick bort sig helt på situationen ute vid kanten som sen gav 1-0. Spelade upp sig en aning i andra halvlek men överlag underkänd.

***

Sebastian Larsson (62) – 2

Återigen en klart godkänd landskamp. Smart i presspelet, löpte kopiöst och ofta inblandad i det kombinationsspel som gav Sverige. Borde ha tryckt in 1-0 på sin chans i första halvlek. Byttes ut mot offensivare kraft vid 2-0.

Albin Ekdal (66) – 2

Inte helt distinkt in i alla situationer, förståeligt efter fotskadan. Klart godkänd men blev trött och den där aktionen mitt på planen innan 2-0 var smått obegriplig. Tog sig bra till läget när han han träffade stolpen och sen skaffade sig olyckligt.

Kristoffer Olsson (90) – 3

Jag gillar det jag ser. Inget blir förutsägbart. Kan balansera fram vändningar, passningar och driv med bollen. Älskar insticket till Claesson som före 3-2. Vi har inte haft svenska innermittfältare som sett den passen på evigheter

Viktor Claesson – 4

En klar besvikelse första timme från favoritpositiionen på vänsterkanten. Kom lite snett in i det och samarbetet med Augustinsson blev aldrig effektivt åt något håll. Bytte position efter en timme, blev mer delaktig och då blev han direkt en av Sverige farligaste. Klart avgörande roll i vändningen

***

Marcus Berg – 3

Bollbehandlingen ute på planen var inte lyckosam. Om vi ska gnälla. Och han gör inga mål. Men ser vi till det vi skapade framåt låg Berg bakom oerhört mycket, främst första timmen. Så nyttig och härligt obekväm för det här svenska laget. I presspel och mottagningar. Ser man inte har man aldrig spelat fotboll.

Robin Quaison – 5

Strålande! Tog plats. Visade att han på egen hand kan göra skillnad. Lite naiv i positionsspelet ibland men bidrog med oerhört mycket energi. Tog även ett par oerhörda löpningar för att stoppa kontringar. Skulle givetvis ha nickat in kvitteringen i sitt öppna. Men what the fuck.

***

INHOPPARE

Alexander Isak (62) – 3



Ja, ni ser ju med egna ögon. Sprudlar av självförtroende. Initiativrik så snart han km im. Hittade kortadeöpunande direkttouch, sköt hårfint utanför utanför straffområdet och transporterade på egen hand fram bollen 50 meter när Sverige tog ledningen. Så fint att se att killen fått lämna bunkern och får röra sig fritt i strålkastarljuset.

Gustav Svensson (66) –



Spelade för kort tid för betyg.

Sebastian Andersson (90) –



Spelade för kort tid för betyg