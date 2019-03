Foto: Bildbyrån

Svenska U21-landslaget är på läger i spanska Marbella. I dag 2-1-seger mot Skottland – och två målskyttar som nätade för första gången i U21-landslagssammanhang.

Sverige följde upp en landskamp mot Ryssland i fredags (0-2-förlust) med match mot Skottland i Marbella i dag.

AIK:s 18-årige mittfältare Bilal Hussein gjorde sin första start i U21-landslaget. En lyckad inledning för Hussein – redan i åttonde minuten så gav han Sverige ledningen mot Skottland.

I minut 23 kvitterade skottarna, men Sverige gjorde 2-1 genom Sunderlandanfallaren Benjamin Mbunga-Kimpioka i 38:e minuten – också det ett debutmål i första U21-starten för Mbunga-Kimpioka.

2-1 i paus och resultatet stod sig matchen ut. För U21-landslaget väntar nu träningsmatcher mot Norge och Finland i juni, innan EM-kvalet inleds 10 september mot Irland.

Sveriges startelva:

Viktor Johansson (Leicester) – Felix Beijmo (Werder Bremen), Johan Stenmark (Kalmar), Anel Ahmedhodzic (Malmö FF), Thomas Isherwood (Östersund) – Carl Johansson (Öster), Svante Ingelsson (Udinese), Bilal Hussein (AIK), Gabriel Gudmundsson (Halmstad) – Benjamin Mbunga-Kimpioka (Sunderland), Joel Asoro (Swansea).

Byten: Dejan Kulusevski (Atalanta) in för Gudmundsson (76), Samuel Adrian (Malmö FF) in för Ingelsson (76), Emil Hansson (Waalwijk) in för Johansson (92).