Hammarby åkte ur svenska cupen mot Djurgården och fick bara med sig oavgjort i träningsmatchen mot mot division 1-laget Linköping City i måndags. Av media så tippas Bajen sexa, längre ned i tabellen än man hamnade i fjol. David Fällman manar till lugn – mittbacken ser stor potential i det nya Bajen:

– Man kanske tror utifrån att vi är längre ifrån vad vi egentligen är. Det är egentligen ganska lite som krävs för att vi ska klicka, det är inte så långt ifrån, säger Fällman till FotbollDirekt.se.

Hammarby har fått in nio nyförvärv inför 2019, och åtta spelare har försvunnit sedan fjolårets allsvenska tog slut i november. Ett delvis nytt Bajen, som i år har förväntningar om en topplacering – förra säsongen överraskades de flesta experter av ett mittentippat Hammarby som rivstartade allsvenskan med tio raka matcher utan förlust, ledde serien fram till sommaruppehållet och var i guldstrid en bra bit in på hösten.

Det slutade med fjärdeplats – i år tippas de grönvita förvisso högre än man gjorde i fjol, men lägre än man placerade sig. Sjätte plats trodde mediarepresentanter på plats på upptaktsträffen i tisdags. Ungefär liknande placering när man kollar spelbolagens odds.

Hammarbys mittbacksgeneral David Fällman känner lugn inför säsongen som kommer. Viss kritik mot Bajen efter försäsongen där man bland annat kryssade mot division 1-laget Eskilsminne i cupen, och sedan åkte ur densamma i kvartsfinalen mot Djurgården. I måndags en ny oavgjord match mot division 1-motstånd, 2-2 mot Linköpings City.

– Det känns som att folk utifrån kanske har svårt att se var vi står. Men vi är rätt trygga i oss själva. Vi har så pass bra spelare, vi behöver bara kräma ur en delprocent av varje så kan det svänga fort, säger Fällman och fortsätter:

– Det var en fördel vi hade i fjol, kemin som vi hade och som satte sig tidigt på säsongen. Dit tog vi oss i fjol och dit behöver vi ta oss i år också. Det fanns frågetecken då, det finns frågetecken nu också. Men det är små justeringar vi behöver göra i spelet, för spelarna har vi. De nyförvärv som kommit in är alla jättebra spelare, det handlar om att få ihop det.

Det blir viktiga dagar nu, den dryga vecka som återstår?

– Det blir som med de andra veckorna på försäsongen fram till nu. Man ska inte göra något annorlunda bara för att det är 1,5 vecka kvar. Sedan är det klart att man måste skruva upp mentalt, från försäsongen, man går in i svenska cupen som också var allvar, sedan har vi några veckor nu inför allvaret börjar igen och vi måste skruva upp mentalt igen. Det är något som vi måste klara av att göra.

Många pekar ut spelarförluster som Jiloan Hamad och Björn Paulsen, att de kan bli kännbara för er. Dels på grund av det de betydde fotbollsmässigt, men också för att de var ledartyper…

– De var karaktärer, absolut. Men vi har ändå en hel del sådana kvar. Sen tror jag att de som inte räknades som karaktärer i fjol får space att göra det i år. Det är upp till oss spelare att fylla de luckorna. Tappa spelare kommer vi göra. Sedan gäller det få in bra spelare och det tycker jag att vi fått.

– Vi har också lyxen att kunna ta in bra spelare. Det har inte Hammarby kunnat göra tidigare på samma sätt. Och jag ser det mest som en rolig utmaning att få ihop det. Man har hellre den lyxen än att inte kunna göra några val alls. Vi behöver inte gå runt och fundera, att ”vi saknar bra fotbollsspelare”. Det gör vi inte, vi har väldigt bra spelare. Utan nu handlar det bara om att få ihop delarna, få allt att klicka.

Den stora majoriteten ser inte era träningar, utan bara matcherna. Och då blir det hela bedömningsunderlaget…

– Exakt. Och det tror jag man underskattar för processen. Alla träningstimmar vi har är jätteviktiga, och varje träningstimme vi har kvar nu fram till premiären är jätteviktig. Och man kanske tror utifrån att vi är längre ifrån vad vi egentligen är. Det är egentligen ganska lite som krävs för att vi ska klicka, det är inte så långt ifrån.

– Samtidigt vad gäller matcherna… vi har förlorat en match på full tid den här vintern, och det var mot Helsingfors. Sedan har vi kanske inte alltid mött toppmotstånd, Djurgården är kanske det bästa laget vi mött. Men ändå, vi har inte fallit igenom i någon match och släppt in en massa enkla mål. Vår feeling är att varje vecka, det sätter sig mer och mer och det klickar mer och mer. Ju fler träningstimmar vi får med varandra, ju bättre kommer det bli. Lägger man till supportrarna, allt stöd som finns där och den inramning som kommer vara, det ger oss en extra kick och där har vi också en fördel mot de andra lagen.

I går när biljetterna till premiären mot Kalmar (spelas den 7 april) släpptes så såldes det snabbt och i skrivande stund är man uppe i 28 500 sålda.

– Jag såg det. Det är helt otroligt. De slutar aldrig förvåna. Vi låg på 10-11 000 i cupmatcherna mot Varberg och Dalkurd, det är vi nog bortskämda med jämfört med de andra lagen bara där. Men det är klart att det blir en annan grej.

I cupkvartsfinalen mot Djurgården var det drygt 20 000 på plats, och Fällman ser poänger med att det blev just ett derby i cupkvarten även om det slutade som det gjorde för Hammarby.

– Det var bra att vi fick ett derby där innan där våra nya spelare fick en liten känsla av hur det kan vara. Jag tror faktiskt att det var nyttigt även om det såklart var tråkigt att vi åkte ur. Det blev en match som gav oss svar, en del bra, en del mindre bra.

Hur känns för egen del inför andra säsongen i Hammarby… hur mycket har du utvecklats som spelare under det här året du varit i klubben?

– Jag tycker jag växte mycket som människa och fotbollsspelare på de två år jag spelade i Kina. Men jag har växt minst lika mycket på ett år i Hammarby. Man kom in i gruppen tidigt och det känns som jag varit här längre än ett år.

– Det var ett speciellt år i fjol, med hur vi startade och att blev en skjuts direkt, när man kom in i det så sent som jag gjorde så blev det ganska direkt på det med allting. Jag hann spela en träningsmatch och en i cupen tror jag, mer var det inte. Jag är bara glad att jag fick komma in i det så som jag gjorde. Nu är jag med från början och man vill helst vara det i en klubb, direkt när man möts upp i januari. Det känns som en helt annan sak och att man nu har det med sig in i den här säsongen känns jättebra.