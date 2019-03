Foto: Bildbyrån

Det var i dagarna som Hammarby lånade in Vidar Örn Kjartansson från Rostov. Skeptikerna menar att tränaren Stefan Billborn kommer få svårt att spela med islänningen och Nikola Djurdjic ihop och att den sistnämnde därmed kan vara på väg bort, men det är något som Billborn själv skakar på huvudet åt.

– Jag tror inte att det blir några problem alls att spela de två tillsammans. Vi kommer bara bli mer svårlästa nu, utbrister Bajentränaren för FotbollDirekt.se.

Kort inför fjolårets allsvenska säsong värvade Hammarby in den forne Malmö FF-bombern Nikola Djurdjic som även har ett förflutet i Helsingborg. Djurdjic med succé under 2018 och blev en nyckelspelare för ett Bajen som länge slogs om SM-guldet. Serben har nu under försäsongen och cupen haft det tyngre och när nu Hammarby i veckan lånade in Vidar Örn Kjartansson på lån från Rostov ryktas Djurdjic lämna klubben – alternativt att han bänkas då Kjartansson och Djurdjic anses ha svårt att kunna spela ihop. Detta är dock något som tränaren Stefan Billborn skjuter ifrån kring.

– Jag tror inte att det blir några problem alls att spela de två tillsammans. Förra året spelade vi med Pa Dibba och Djurdjic ihop samtidigt som Tankovic utgick lite från en kant. Det är bra med konkurrens och vi kommer bara bli mer svårlästa nu, säger Billborn till FotbollDirekt.se.

På den allsvenska upptaktsträffen tidigare i veckan hyllade Häckens anfallsstjärna Alexander Jeremejeff Hammarbys värvning av Kjartansson och menade att Bajen nu blir att räkna med i toppen.

– Jag fick titta lite på honom när jag var i Malmö och han gör ju mål på allting! Hammarby blir farliga, konstaterade Jeremejeff för FD i tisdags.

När Stefan Billborn får höra vad Häckenstjärnan sagt om Kjartansson nickar Bajentränaren instämmande.

– Det här är en jättebra värvning. Kjartansson är perfekt för oss och en spelare som vi vet kommer göra mål om bollarna kommer till honom. Vi har vägt lite lätt, men nu kommer han tillföra fysik och kan avlasta Djurdjic. Nu har vi två sådana spelartyper. Kjartansson är ju en riktig nummer 9-spelare. Han går på djupet, han suger in bollar, avslutar på alla sätt inne i straffområdet… Ja, han är jättebra, säger Billborn och fortsätter:

– Varken Nikola eller Kjartansson är ju heller lastgamla. Nikola är 32 och Kjartansson 29. Det här är två bra spelare som båda varit i svensk miljö tidigare och man vet verkligen vad man får.

Är det färdigvärvat nu eller kommer det komma in något ytterligare namn?

– Det är inte jag som sitter på besluten, men vi får se om det kommer in någon ny värvning, det vet jag inte.