I måndags startade FotbollDirekt allsvensk nedräkning på allvar. Tippar allsvenskan 2019. Så rankar vi lagen. Patrick Ekwall stod för premiärtipset – i dag fortsätter FD:s Lennart Sandahl och han tror att AIK, Djurgården och Hammarby slutar 4-5-6:a.

Här Lennart Sandahl allsvenska tips:

1. Malmö FF

2. IFK Norrköping

3. BK Häcken

4. AIK

5. Djurgården

6. Hammarby

7. GIF Sundsvall

8. Östersund

9. Elfsborg

10. Kalmar

11. Örebro

12. Helsingborg

13. Sirius

14. IFK Göteborg

15. Falkenberg

16. AFC Eskilstuna

Lennart Sandahl kommenterar allsvenska toppen:

– Finns det något som kan stoppa Malmö FF i år? Jag är tveksam till det. I ärlighetens namn så hade nog MFF ett bättre lag än AIK i fjol – men en undermålig vårsäsong och tätt med Europamatcher gjorde det omöjligt att komma ikapp AIK. 2019 tror jag inte att Himmelsblått misslyckas igen. Nyförvärven Erdal Rakip och Jo Inge Berget försämrar inte direkt truppen och sparkapital finns om Rösler kan tuffa igång Guillermo Molins. ”AC” och Fouad Bachirou är i sina bästa stunder närmast ostoppbara. Vinner inte MFF med den här truppen så är det ett fiasko.

Även om försäsongsresultat inte avgör någonting så tycker jag att det är uppenbart att AIK är försämrade. Tappen av Kristoffer Olsson, Alexander Milosevic och Robin Jansson har inte ersatts av motsvarande kvalitet. Detta samtidigt som både IFK Norrköping (Totte Nyman!) och Häcken – förstärkt med Ahmed Yasin och Paulinho kvar i truppen – ser ännu starkare ut och lyfter från fjorårets femteplats in på topp-3. AIK hamnar utanför topptrion för första gången sedan 2012.

Strax bakom AIK gör Stockholmskonkurrenterna upp om plats 5-6. Innan fönstret stänger kan båda klubbarna ha säkrat upp en till anfallare och det gjorde Bajen i sista stund med Vidar Örn. En mycket fin värvning. Frågan är bara var stjärnan står? Men just nu håller jag Djurgården snäppet vassare. Jag gillar den fotbollen som Stefan Billborn står för. Jag är dock skeptisk till att det är den mest effektiva för att nå resultat. Försvarsspelet har svajat under försäsongen och klarar Jeppe Andersen att fylla knäskadade Juniors skor under våren?

Lennart Sandahl kommenterar allsvenskans mitt:

– Bottentippade i fjol blev till succé i stället. GIF Sundsvall slutade till slut åtta i tabellen och det var jättebra. Gick det FÖR bra och hur klarar man sig utan ass tränaren Ferran Sibila som gick till Blåvitt? Många tror nog på en baksmälla i år men jag svarar emot. I mina ögon har Giffarna ett bättre lag 2019. Sportchefen Urban Hagblom har gjort ett kanonjobb med att behålla Linus Hallenius, William Eskelinen, David Batanero, Junajo Ciercoles, Jonathan Tamimi mfl. Dessutom är nyförvärven Omar Eddahri, Tobias Eriksson och Pa Konate intressanta med tanke på hur Giffarna spelar. Ny succé! Östersund har många ”exotiska” namn och får man ihop allting så kan det bli riktigt bra. Samtidigt riskerar Hosam Aiesh att försvinna i sommar och hur bra är britterna med Ravel Morrison i spetsen? Och är Ian Burchnall skicklig nog att få ihop många viljor till en stark enhet? Mittenlag.

Elfsborg får man säga var en flopp 2018. Nu tappade man dessutom Chinedu Obasi som var vass under hösten. Men med kloka nyförvärv som Pawel Cibicki, Deniz Hümmet och Jonathan Levi känns det ändå som att Jimmy Thelin måste få bättre styr på laget under sitt andra år. Upp ett par hack i tabellen mot i fjol. Kalmar, Örebro och Helsingborg tror jag kommer att klara sig undan den absoluta bottenstriden. Kalmar har ett par spelare som skulle kunna få sitt genombrott och spets finns. Örebro har en taktiskt skicklig manager i Axel Kjäll som kan göra laget svårslaget och därmed kompensera för en tunn offensiv. Vad gäller Helsingborg så är en frisk Granqvist en garant för att inte åka ur tror jag. Utöver det finns rutin i Pär Hansson, Markus Holgersson, Mohammed Abubakari , Rasmus Jönsson och Wanderson. Namn som Max Svensson, Mamudu Moro och Andri Runar Bjarnason kommer att leverera även i allsvenskan. Men är tränaren Peo Ljung taktiskt skicklig nog för få ut max av truppen?

Lennart Sandahl kommenterar allsvenskans bottenskikt:

– Den allsvenska bottenstriden 2019 tror jag kommer handla om nykomlingarna AFC Eskilstuna och Falkenberg under strecket och om IFK Göteborg och Sirius om kvalplats. Sirius har en oprövad tränare i Henrik Rydström vid rodret. Detta efter många, många år med Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf som självklara ledare. Det är så klart en osäkerhetsfaktor. En annan är anfallsspelet. Philip Haglund visade sig vara målfarligare (tio mål) än någon trott förra säsongen. Kan han göra om den bedriften? Just nu saknar truppen spets sen Moses Ogbu försvann och att både Oscar Pehrsson och Johan Eiswohld lämnat backlinjen ger också upphov till frågetecken.

Samtidigt har IFK Göteborg klart mycket mer press på sig. Hur mycket klubben än försöker dämpa förväntningarna så skulle en kamp om kontraktet sätta ohyggligt stor press på det unga laget. Här blir det viktigt att målvakten Giannis Anestis och klubbikonen Sebastian Eriksson kliver fram. Annars kan det gå riktigt illa för Blåvitt som fortfarande famlar efter en identitet på planen. Poya Asbaghis ledarskap kommer ställas på sin spets och frågan är om det är rätt man på rätt plats med tanke på den fotbollen som han egentligen vill spela och med tanke på den fotbollen som Blåvitt kanske borde spela för att maximera sina chanser till att ta poäng.

I en allsvenska där Kalmar plockar in en ex-stjärna som Mostapha El Kabir och Örebro tar Agon Mehmeti står sig både Falkenberg och AFC Eskilstuna slätt. Respass tillbaka till superettan.