IFK Göteborg hade det jobbigt under förra säsongen, nu tror den samlade presskåren att det bara kan bli värre. Blåvitt tippades under den årliga upptaktsträffen på plats nummer 13 i den allsvenska tabellen vilket gör att de precis undviker kval.

– Till i år har vi tappat mycket spelare och ersatt dessa med yngre förmågor vilket gör att vi kanske inte ser fantastiska ut på pappret, säger Blåvitts tränare Poya Asbaghi under upptaktsträffen.

IFK Göteborg fortsätter att dra till sig negativa rubriker. I dag under den årliga upptaktsträffen fick klubben återigen stå i strålkastarljuset. När de fyra bottenklubbarna skulle presenteras i den allsvenska tabellen fanns Blåvitt med, på plats nummer 13 precis ovanför kvalplats.

Göteborgs tränare Poya Asbaghi valde att ta det hela med ro.

– Jag tycker placeringen är hyfsat väntad. Vi har kommit på plats nummer elva och tio de två senaste åren. Till i år har vi dessutom tappat mycket spelare och ersatt dessa med yngre förmågor vilket gör att vi kanske inte ser fantastiska ut på pappret, säger tränaren och fortsätter:

– Som tränare kan du alltid önska dig att du får de bästa förutsättningarna men vardagen är alltid något annat. Med det sagt gillar jag utmaningen att försöka ta Blåvitt tillbaka till toppen under den här svåra tiden. Lyckas vi med det finns det en fantastisk belöning som väntar.

Lagkaptenen Sebastian Ohlsson var på skämthumör och kändes väldigt avslappnad trots det tunga förhandstipset.

– Ja, det var väl ganska väntat, samtidigt är det skönt att komma först så får man gå hem tidigt, sa spelaren under upptaktsträffen.

Stämningen i laget är fortsatt god trots de jobbiga resultaten den senaste tiden.

– Vi mår bra, det gör vi. Kollar man på försäsongen har det varit både upp och ner. Vi har presterat bäst i cupmatcherna. Vidare vill jag poängtera att det är om två veckor man ska vara som bäst och det kommer vi också vara. Vi har ett hungrigt lag med mycket talang vilket inte alltid är bra – du behöver nämligen hjälpa dem med läxorna.

25-åringen har inte officiellt blivit utnämnd till lagkapten, men mycket tyder på att spelaren får bära bindeln när säsongen startar.

– Jag kanske inte är den som snackar mest, men jag ger alltid allt och försöker på det sättet visa framfötterna.

Är det här en placeringen som ger er extra tändning inför det som komma skall?

– Nej, vi har tillräckligt med tändvätska från förra säsongen. Helt ärligt bryr jag mig inte, vi ska vinna varje match, avslutar lagkapten.