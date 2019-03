Den svenska journalistkåren tror att Malmö FF vinner SM-guldet före IFK Norrköping och AIK – som alltså inte slutar bättre än trea. MFF-kaptenen Markus Rosenberg tycker att truppen som klubben har nu är den bästa någonsin.

– Ja, jag håller med om man tittar på pappret, säger han på scenen under allsvenskans upptaktsträff.

AIK blir inte bättre än trea om journalisterna får bestämma.

På den allsvenska upptaktsträffen var Malmö FF det laget som stod högst när journalisternas tips redovisades. Med nyförvärv som Erdal Rakip och Jo Inge Berget så menar många experter att ingenting ska kunna stoppa Himmelsblått i år.

Markus Rosenberg håller med om att truppen aldrig varit bättre.

– Ja, jag håller med om man tittar på pappret. Just att vi fått behålla så många, ja nästan hela truppen, och krydda med såna spelare. Det känns bra, säger han under den allsvenska upptaktsträffen.

Att hålla alla stjärnor nöjda ser han inte som något problem alls.

– Det är en vardag utomlands. Det kanske bara är i Sverige man diskuterar frågorna. Det höjer bara varandra. De elva bästa spelar och förhoppningsvis får vi spela i Europa så det blir fler matcher för alla att spela.

Är det verkligen sista säsongen för Rosenberg den här gången? Ja, han verkar inne på det.

– Jag förstår om folk inte tror mig. Men så är det. Sista gången jag är här…

C More: På vilket sätt kliver du in i den här säsongen som du vet blir den sista?

– Det är inga problem. Det är jag van vid… jag klev in med samma känsla förra året och jag tar allt med en klackspark. Sen handlar det om revansch eftersom vi inte vann guldet förra året.

Så vilka blir de största utmanarna om guldet?

– För tillfället är det AFC och Häcken… men kollar man på åren jag varit hemma har allsvenskan bara blivit bredare. Jättemånga lag slåss om det.