Hammarby mot Linköpings City i träningsmatch – den näst sista för Bajen innan allsvenskan drar igång. En match som slutade 2-2. Här är FD:s liverapport från matchen.

Slut, 2-2. En betydligt bättre andra halvlek av Hammarby som radar upp bra målchanser. Men svaga avslut flera gånger. Bra inhopp av Svendsen, Odilon gör det bra igen trots två mål bakåt. Kjartanssons första halvlek godkänd, en måljägare även om det inte blev några mål idag. Första halvlek inte bra av Hammarby, som genrepar mot Mjällby nu på söndag.

2-2! Khalili trycker in den från nära håll… får inspelet från Solheim och kan enkelt lägga in den.

Full tid, övertid nu. Oklart hur lång den är…

Slutminuter nu, Bajen med boll men inte hittat fram till några målchanser den senaste tiominutersperioden… nu Kacaniklic som avancerar och skjuter vid boxgränsen men tamt avslut rakt på keepern.

Knappa tio minuter kvar nu, Bajen har bollinnehavet och Linköping ser ut att ha kroknat lite.

Mycket fint Bajenanfall, Sandberg till höger, in i mitten till Kacaniklic som släpper vidare direkt till helt fri Bengtsson men mycket svagt avslut. Bengtsson behöver jobba på avsluten.

Knappa kvarten kvar nu, ett mycket bättre Hammarby i andra halvlek. Jobbar på ett kvitteringsmål…

Nära kvitterat då Khalili drar till med en högerdoja tätt utanför…

Bajen reducerar! En fantastisk crossboll av Odilon, till Bengtsson som får fram den till Svendsen och riktigt bra avslut, skjutit in sig nu. Bra inhopp av norrmannen och får kröna det med ett mål.

67 minuter spelade. Svendsen får bollen i offensiv box, felvänd. Vrider runt och skjuter, tätt utanför!

Frispark Bajen i riktigt bra läge. Svendsen tar den, över muren mot närmsta krysset men målvakten där och räddar.

Bajen har tagit över nu, Kacaniklic lägger fram till Bengtsson, får tillbaka bollen men ingen ordning på avslutet från Kacaniklic, täcks bort av Linköpingförsvarare.

Vi hör angående Gianluca Curci att han har fått en beviljad ledighet för att åka hem till Rom under helgen, tillbaka i Sverige i morgon. Inga konstigheter i att han saknas i truppen idag således.

Kacaniklic ytterst nära första målet i Bajen! Svendsen till vänster, lägger in och målet är öppet för Kacaniklic men målvakten hinner över och gör en kanonräddning! Borde ändå vara mål där.

Farligt Bajen! Kacaniklic till höger, ner på kortlinjen, lägger snett bakåt och Bengtsson möter men skottet över! Den borde han kunna få på mål.

Andra halvlek i gång. Kjartansson har klivit av, Khalili in. Sandberg har kommit in på högerbacken för Jean Carlos, Solheim över på andra kanten. Leo Bengtsson in på vänsterkanten för Bojanic som klivit ner på def-mittfält. Kacaniklic in till höger, Rodic ut. Fenger in på def-mittfält. Andersen och Söderström ut.

Slut på första halvlek, 2-0 till Linköping. En rolig bekantskap Linköping, rappa, spelskickliga och pressar högt, flera gånger som Bajenspelarna hamnar i trubbel med boll på egen planhalva. Några gånger har man spelat sig ur pressen och kunnat skapa farliga lägen framåt men ofta slarvigt i avgörande moment.

Kjartansson? Jo han känns igen från Malmötiden. Det här är en kille som gillar att göra mål. Som han hugger, hela tiden. Inte killen som går ner och hämtar boll direkt. Kan nog bli bra för Bajen om han får rätt bollar. I övrigt är det inte mycket att skriva hem om. Inte synkat alls varken offensivt eller defensivt.

Slutminuter av första halvlek, bollen ut till höger och Rodic och Kjartansson är sugen i mitten… inspelet lågt och målvakten kastar sig fram, hopslag med egen back och nästan självmål, men bollen utanför och hörna Bajen.

36 minuter: Tidigt byte Bajen, Tankovic kliver av och Svendsen in. Tankovic fick en smäll tidigare och Bajen tar det säkra före det osäkra.

2-0 Linköping! Omställning, lågt inspel och Matheus Garcia slänger sig fram och trycker in den.

Mycket farligt Bajen! Frispark vid boxgränsen, slås snabbt av Bojanic till Tankovic, han spelar in i mitten och Kjartansson är nära att hinna fram och peta in den.

Minut 28: Hörna Bajen, Bojanic lägger den mot första stolpen, Odilon seglar upp, får inte styr på nicken som går över.

Drygt första halvleken spelad och Hammarby har haft några bra perioder med tryck nu men också en del missförstånd och inte helt synkade. Rodic har tappat boll ett antal gånger, inte lyckad så här långt.

Bra spel i offensiv box av Bajen, Tankovic och Andersen väggspelar och inspelet från Tankovic når sånär Kjartansson framför mål.

Kjartansson tar hand om frisparken men den blir helt misslyckad. Långt över.

Farligt Bajen när Bojanic slår ett yttersideinlägg, målvakten boxar precis framför Kjartansson. Sedan frispark i bra läge Bajen.

I minut 16: 1-0 Linköping! Ett riktigt tungt och bra distansskott efter marken från Lawson Sabah, tidigare i IFK Göteborg.

Bra frisparksläge Linköping men den går högt över. Därefter ett omställningsläge Bajen men Rodics passning till Tankovic för brant.

Tolv minuter spelade och Linköping har hållit spelet uppe bra. Mycket bollinnehav på gästerna, dock inga farligheter.

Tidigt farligt Bajen, och det är Kjartansson! Ett inlägg från Rodic, och Kjartansson dyker fram mot första stolpen, klackar men rakt på Linköpingsmålvakten.

Det har aviserats att Imad Khalili ska ersätta Kjartansson, det blir alltså inte 90 minuter direkt för nyförvärvet. Men flyttryktade Nikola Djurdjic finns alltså inte med i truppen. Och inte heller målvakten Gianluca Curci.

Hammarby åkte ur svenska cupen i kvartsfinal mot Djurgården. I veckorna fram till allsvensk premiär har då två träningsmatcher bokats in i form av Linköping City och Mjällby.

I dag den första, Bajen mot Linköping. Tidigare under dagen har Vidar Örn Kjartansson presenterats av Bajen och han startar direkt.

Hammarby: Blazevic – Mats Solheim, Kossounou Odilon, David Fällman, Jean Carlos – Tim Söderström, Jeppe Andersson – Vladimir Rodic, Muamer Tankovic, Darijan Bojanic – Vidar Örn Kjartansson.

Bänken: Oliver Dovin (mv), Mads Fenger, Simon Sandberg, Sander Svendsen, Leo Bengtsson, Alexander Kacaniklic, Imad Khalili.