Mervan Celik blev den stora hjälten i mötet mellan Djurgården och Häcken. I den 108:e minuten drog han till med ett avigt skott som ställde Dif-målvakten Per Kristian Bråtveit i målet.

– Fan, jag måste avgöra. Så jag sköt och den gick in. Underbart, säger anfallaren till Cmore efter matchen.

Mervan Celik har varit stekhet den senaste tiden, tio mål på sex matcher säger det mesta.

– Nu har Mervan kommit in. Han är stekhet och har gjort mål på allt. Han sätter dit en nu, sa lagkamraten Alexander Jeremejeff till C More inför förlängningen.

Kort därefter åkte hemmalagets Jesper Karlström på en utvisning vilket gjorde jakten på en kvittering för svår för Djurgården – Häcken kunde säkerhetsspela sig fram till en finalplats.

– Jag var besviken över att jag missade nicken och tänkte: ”Fan, jag måste avgöra”. Så jag sköt och den gick in. Underbart, säger Celik till Cmore efter matchen.

Tränaren Andreas Alm är nöjd med att Häcken bryter den dystra trenden mot topplag.

– Jag är väldigt glad. Det var en lång match, så jag är lite tömd på energi. Jag är glad över att vi bröt det vi inte klarade av i fjol. Vi vinner mot en storklubb på bortaplan, säger Häckens tränare Andreas Alm till C More och fortsätter.

– De hade också kunnat göra 3-2 på vägen. Båda lagen ville det här väldigt mycket.