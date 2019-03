Vidar Örn Kjartansson in – Nikola Djurdjic ut. Det har uppgetts att Djurdjic är på väg att lämna Hammarby för MLS-klubben LA Galaxy. Men nu kommer motuppgifter om Djurdjic.

Vidar Örn Kjartansson är klar för Hammarby på ett lån från ryska Rostov – det uppgav Expressen i går.

Då skulle också Nikola Djurdjic vara på väg bort. Djurdjic ska enligt tidningen vara aktuell för LA Galaxy, som har anfallsproblem med Zlatan Ibrahimovic skadad och Ola Kamara såld.

Nu uppger emellertid LA Times-journalisten Kevin Baxter att MLS-klubben har nobbat Djurdjic. Det ska ha funnits en kontakt men serben är inte aktuell för Galaxy hävdar han:

The @LAGalaxy, in desperate need of a striker, are knocking down rumors they are close to landing Hammarby’s Nicola Djurdjic on loan. The team confirmed the player’s agent had reached out to the Galaxy but there appears to be little interest of a deal.

— Kevin Baxter (@kbaxter11) March 14, 2019