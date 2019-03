The Sun i dag: ”Chelsea in bizarre Europa League mix-up after £2,000 worth of balls goes missing”. Det är MFF som Englands största tidning syftar till. Men tabloiden betonar även att det rör sig om ett missförstånd.

Engelske journalisten Andrew Dillon bevakade Chelsea- Malmö FF i Sverige och träffade ju även FD:s Patrick Ekwall. I dag kommer en högst oväntad artikel om en bollsäck som hamnade väldigt fel efter returen i London som ju Chelsea vann med 3- 0.

The Suns Dillon skriver nu i dag om hur en säck med 20-talet av Chelseas Uefa-bollar av misstag hamnade i Malmös spelarbuss. Svenskarna ska – enligt tidningen – ha hört av sig och själva meddelat misstaget.

I artikeln berättas vidare att en säck innehåller 20 bollar och är värda 100 pund styck.

Misstaget med bollsäcken ska ha upptäckts sedan man efter matchen lämnat arenan Stamford Bridge. MFF-folk som sedan omedelbart såg till så att säcken kom tillbaka i Chelseas ägo igen.

”Embarrassed Malmo staff made a quick call before pulling over and quickly returning Chelsea’s gear”.

Från Chelsea-håll en helt och hållet odramatisk händelse och en representant kommenterar det hela lättsamt:

“It raised a bit of a laugh. It was an accident so no hard feelings.