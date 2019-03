Foto: Bildbyrån

AIK rekryterar på ungdomssidan – nu står det klart att isländske Magni Fannberg blir ny utvecklingschef för pojkakademin. Fannberg kommer närmast från norska Brann.

– Det känns fantastiskt kul och stimulerande att få vara med och driva utvecklingsarbetet i Sveriges bästa och största fotbollsklubb. , säger Fannberg till AIK:s hemsida.

Magni Fannberg har en bakgrund i bland annat Brommapojkarna – han kom BP som ungdomstränare 2009 och tog över som huvudtränare för a-laget 2015 i superettan. De senaste tre åren har Fannberg jobbat som utvecklingschef i norska Brann.

Nu är 39-årige Fannberg klar för en roll som utvecklingschef i AIK:s pojkakademi. Det meddelar klubben på sin hemsida. AIK:s akademichef Johannes Wiklund motiverar:

– Vi är väldigt glada över att ha landat en rekrytering av Magni till pojkakademin. Vi satte tidigt upp en kompetensprofil och tittade samtidigt över såväl arbetsbeskrivningen för funktionen och tog oss an de delar som tillfället erbjöd att skruva lite på. Redan i den initiala rekryteringen framstod Magni som rätt, något som vi blivit än mer övertygade av under den process som varit. Nu ser vi fram emot en period där han får lära känna AIK Fotboll bättre och sätta sig in i de pågående utvecklingsprocesserna i klubben, säger han till klubbens hemsida.

Magni Fannberg:

