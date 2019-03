Foto: Bildbyrån

Ett Djurgården som imponerat och ett Hammarby som gått halvknackigt – i morgon derby i cupens kvartsfinal, och Djurgårdens sportchef Bosse Andersson anser att det är vidöppet på förhand:

– Det är en 50/50-match, Men jag måste också säga att jag har en bra känsla i kroppen, säger Andersson till FotbollDirekt.se.

Djurgården har varit hårt skadedrabbade men klarade av cupens gruppspel med tre raka segrar och seedade i kvartsfinalen.

Intrycket är ett lagbygge som kommit en bra bit på väg under nya tränarduon Kim Bergstrand/Thomas Lagerlöf, och då har de två största nya namnen Astrit Ajdarevic och Mohamed Buya Turay knappt hunnit börja spela.

Hammarby väntar i morgon, ett lag som hade framgångar i allsvenskan i fjol och var tre placeringar och tio poäng före Djurgården.

LÄS: DJURGÅRDENS MILJONSNURR – STORT PLUS EFTER UTLANDSAFFÄRERNA

Och som dessutom har ett urstarkt derbyfacit mot Djurgården – fram till höstderbyt i fjol där Djurgården vann så har det varit segrar och kryss för Bajen ända sedan 2007 (då hade laget förvisso fem år i superettan 2010-2014).

Nu är det jämnt skägg på förhand – det anser Bosse Andersson.

Vilka är favoriter i derbyt?

– Det är en 50/50-match. Det är dels derby och så är det cup på det också. Det är en kombination som gör att det är svårt att säga hur det slutar. Vi känner att vi har alla möjligheter att gå vidare från det här. Så jag skulle säga 50/50, men jag måste också säga att jag har en bra känsla i kroppen, säger Andersson till FotbollDirekt.se.

Hur ser du på Hammarby och det de gjort, i transferfönstret och på planen under vintern?

– Jag ska inte säga att jag sett allt för mycket. De har tappat några skickliga spelare och fyllt på, samtidigt har de en bra trupp sedan tidigare. Klart vi har respekt för Hammarby. De har värvat många spelare.

Hur långt framme ligger ni just nu?

– Vi ligger bra till. De flesta av våra nyförvärv har varit på plats sedan vi startade upp första veckan efter nyår. Det är viktigt. Vi har nya tränare, och försöker sätta ett nytt spel. De spelarna som kommit in har fått tid att sätta sig in i det och det gör att de är väl förberedda. Det är inget nytt att det är tävlingssäsong nu den är tiden på åren, det är cupen, det är tävlingsmatcher direkt. Vi är regerande mästare och vi vill försvara den titeln.

Hur ser du på att få en så här stor match tidigt på säsongen?

– Vi upplevde det här förra året mot AIK när vi fick dem i cupens slutspel. Man märkte av intresset, det är en positiv grej. Stort intresse och viktig match, två-tre veckor innan allsvenskan börjar. Det är stimulerande och ger en kick till oss alla.

– Vi är stolta, vi vann en titel i fjol och att vinna cupen är inte enkelt. Vi slog Häcken, AIK och Malmö. Och det är ju bara att titta på tabellen i fjol var de lagen hamnade. I cupmatcher räcke inte att kryssa, du måste vinna. Och det är ett liknande program nu. Det kan bli Hammarby, Häcken och AIK för oss i år. Det är inga dåliga lag.

Hur ser du på ett stängt tak i en match som rimligen ser ut som en högriskmatch ur pyroteknikhänseende?

– Att det är stängt tak, det har varit klart redan från början. Förra söndagen snöade det som bekant väldigt kraftigt. Och det är inte tekniskt möjligt att öppna taket.

– Jag hoppas att det blir en härlig fotbollsmatch, en fotbollsfest. Sedan är derbyn alltid riskmatcher, men vi känner oss lugna. Det som har hänt förut att det blir en del rök och fördröjd avspark, men det är vi båda förberedda på. Jag hoppas att det blir en värdig fotbollsmatch och en härlig fotbollsfest.