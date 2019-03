Foto: Bildbyrån

Valencia vann den första duellen hemma mot Krasnodar i den första åttondelsfinalen i Europa League. Men Viktor Claesson ordnade ett gynnsamt läge inför returen med sitt 2-1-mål.

Krasnodar gästade formstarka Valencia i Europa Leagues åttondelsfinal under torsdagskvällen. Hos gästerna återfanns svenskduon Kristoffer Olsson och Viktor Claesson.

Valencia öppnade starkast och tog ledningen redan efter tio minuter. Olsson sjabblade med boll utanför offensivt straffområdet och hemmalaget kunde ställa om snabbt. Rodrigo skruvade läckert in 1-0 vid det borte hörnet.

I den 24:e minuten var det dags för Rodrigo igen – han styrde in Antonio Latorres inlägg fram till 2-0 Valencia.

I den 63:e minuten fick Krasnodar in ett mycket viktigt mål. Viktor Claesson tog med sig bollen på bröstet och vek in i straffområdet. Fri med målvakten placerade svensken kyligt in reduceringsmålet.

Matchen slutade 2-1, vilket gör att Claesson och kompani har ett hyfsat utgångsläge inför returen.