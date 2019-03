Han kom som en chock-värvning till allsvenska nykomlingen AFC 2017 – Emmanuel Frimpong, mittfältaren med bakgrund i Arsenal. Det blev ingen succé i AFC – och nu avslutar Frimpong karriären, bara 27 år gammal.

Emmanuel Frimpong gjorde fyra år i engelska storklubben Arsenal, 2011-2014. Bara tre år efter att han lämnat Arsenal så dök han plötsligt upp i allsvenskan – nykomlingen AFC Eskilstuna presenterade Frimpong och fick stor medial uppmärksamhet.

Den ghananska mittfältaren kom med stora förväntningar men levererade inte alls och lämnade mitt under säsong.

Nu knappt två år efter att han kom till allsvenskan så väljer han att avsluta karriären – bara 27 år gammal.

Frimpong skrev på för Ermis Aradippou på Cypern sommaren 2017 men han skadade sig på hösten och har inte spelat sedan dess. Han lämnade Cypern och har varit fri spelare – nu blir det ingen ny klubb utan karriärsavslut.

Frimpong meddelar detta på Twitter:

RETIREMENT FROM PROFESSIONAL FOOTBALL THANK YOU ALL GOOD BLESS👍🏿🙌🏿🙏🏿 pic.twitter.com/LaIYG6raw1

— EMMANUEL FRIMPONG (@IAMFRIMPONG26) March 7, 2019