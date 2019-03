Foto: Bildbyrån

Moestafa El Kabir lämnar turkiska Ankararagücu – det bekräftar den tidigare allsvenske stjärnan själv på sitt Twitter-konto.

Moestafa El Kabir skrev på för Ankaragücu i Turkiet förra sommaren – ett kontrakt fram till sommaren 2019.

Nu meddelar El Kabir själv att han lämnar klubben – det på sitt Twitter-konto:

Thank you Ankaragücu family 💛💙. It’s time for me to say goodbye. Thank you for the love support and the memories. All the best ❤️ pic.twitter.com/Oo1IvKoWlf

— Moestafa El Kabir (@Elkabir88) March 7, 2019

Moestafa El Kabir fick ett stort genombrott i allsvenskan med Mjällby 2010. Han såldes till italienska Cagliari och har spelat i flera utländska klubbar sedan dess, men även i BK Häcken i två omgångar, 2013 och 2018.