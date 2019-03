Foto: Bildbyrån

Sef:s certifiering för 2018 presenterades i går. Här tittar vi närmare på de allsvenska klubbarnas akademiarbete – Malmö FF:s stora dominans, IFK Norrköpings tapp och Hammarbys problem att ta fram seniorspelare.

– Hammarby har inte fokuserat tillräckligt mycket på att utbilda spelare. De har tittat kortsiktigt. Det är min uppfattning, säger Sef:s föreningsutvecklare Thomas Lyth till FotbollDirekt.se.

Tipselits akademicertifiering för 2018 offentliggjordes i går. 62 klubbar från allsvenskan ner till division 2 har rankats.

I går presenterades resultatet på Sef:s kontor i Solna, där Sef:s föreningsutvecklare Thomas Lyth talade om årets certifiering. Lyth har besökt samtliga 62 klubbar med akademier och vi har en ny etta jämfört med certifieringen 2017: Malmö FF har passerat Brommapojkarna och är nu högst rankade akademi i Sverige.

Alla klubbar har bedömts i sju kategorier (A-G), och en sammanlagd poäng på minst 2 500 krävs för att akademin ska klassas som femstjärnig. Minst 1 800 poäng krävs för fyra stjärnor, minst 1 200 för tre stjärnor, 900 för två stjärnor och 690 för en stjärna.

Vad som har bedömts? Det ser ni här nedan. Sju kategorier, där den sista ”Sportsliga resultat av Akademin”, är den som potentiellt sett kan ge mest poäng:

A Värdegrund och mål med Akademin: maxpoäng 140

B Spelarutbildning 365

C Ledarorganisation 735

D Faciliteter 90

E Skolsamverkan 105

F Samarbete andra klubbar 65

G Sportsliga resultat av Akademin

I de sex första kategorierna finns en maxpoäng om sammanlagt 1 500 poäng. Den sista kategorin (G) har ingen poängbegränsning utan poäng ges för antal nu aktiva spelare i akademin (som tillhört klubben i minst ett år i åldrarna 12-19 år) som fått speltid i elitsammanhang.

Med elitnivå, avses landslag, Allsvenskan, Superettan eller motsvarande nivå utomlands samt Division 1-spel i Sverige. Även Europaspel (Champions League och Europa League) ger poäng. Ju högre en föreningsfostrad spelare når i karriären, desto högre poäng. Poängen multipliceras sedan med antalet år (mellan 12 och 19 års ålder) som spelaren varit i klubben, alltså max åtta år.

Och det är en delförklaring till att Malmö FF är ny etta på rankingen. MFF kan ståta med hela 76 spelare som spelar fotboll på minst division 1-nivå. Klart flest i allsvenskan, och närmast bakom är en superettanklubb (Brommapojkarna) med 69 spelare. MFF drar in hela 3 981 poäng i kategorin.

– Malmö har ett stort antal spelare som varit med och spelat i Europa League och Champions Leagues gruppspel, och det har gett fler poäng. Men man har också ett antal spelare som spelat allsvenskt i andra klubbar, framför allt i Trelleborgs FF. Det är den tyngsta faktorn till att de gått om och är etta, säger Thomas Lyth till FotbollDirekt.se.

Thomas Lyth säger att man i MFF har det tydligt från högsta ort att man ska få fram egna spelare, något han anser vara helt avgörande:

– Om styrelsen säger, ”hur vill vi att föreningen ska jobba”? I Malmö finns det ett uttalat krav i från styrelsen gentemot a-lagstränaren: De (talangerna) ska in på planen, visa att de duger. Det är först då de kan visa att de duger. Det är sista steget, säger Lyth.

Malmö FF får exempelvis 144 poäng bara genom Pawel Cibicki, en spelare som numera återfinns i Elfsborg. Cibicki fanns i MFF:s ungdomsverksamhet maximala åtta år och har som högst nått Champions League-spel med MFF (2014 och 2015).

***

Men faktum är att Malmö får högst poäng även om man tar bort kategori G, antalet färdiga elitspelare. MFF har sammanlagt 1 340 poäng i de övriga kategorierna, bättre än samtliga klubbar.

Närmast efter MFF är AIK (1 335), Djurgården (1 333), Hammarby (1 319) och IFK Göteborg (1 308). Bland de klubbar som samlar in flest poäng i kategori A-G så är samtliga allsvenska och det är till viss del en resursfråga hur mycket pengar man kan lägga på akademin som avgör. MFF har exempelvis full pott i kategori B, ”Spelarutbildning”: 365 av 365 poäng. Man har 84 av 90 poäng i Kategori D ”Träningsfaciliteter” och full pott i Kategori F, ”Klubbens samarbete med andra klubbar”.

***

I fjol hade tio klubbar fem stjärnor, i år är det nio klubbar. IFK Norrköping faller på målsnöret. 2 388 poäng, där 2 500 krävs för femstjärnig akademi.

Norrköping som fått många hyllningar för sitt talangarbete de senaste åren, inte minst guldåret 2015 när flera startspelare var egna produkter.

I fjol var det totalt 27 egna spelare med speltid på elitnivå. En enda spelare gjorde skillnaden: Målvakten David Mitov Nilsson, som har åtta år i akademin, varit uppe på landslagsnivå och därmed gav 144 poäng 2017. I fjol var han skadad och HBK-produkten Isak Pettersson stod samtliga matcher.

– De har haft för få spelare de har utbildat som varit aktiva elitspelare i fjol. När en spelare (Mitov Nilsson) varit skadad så ramlar de precis under gränsen för fem stjärnor. Han får alltså noll poäng eftersom han inte spelat någonting på elitnivå under 2018, säger Thomas Lyth.

***

En klubb som Hammarby hade fyra stjärnor i förra certifieringen och så också nu. Bajen får 912 poäng i kategori G, och det för totalt 38 spelare. Hammarby som tagit flera SM-guld på ungdomssidan de senaste åren, i exempelvis U17 och U19. Men det är alltså bara speltid på seniornivå (minst division 1) som ger poäng i slutändan.

Av 38 spelare är flertalet verksamma på lägre nivå (division 1), men tre spelare i a-truppen har akademibakgrund (Leo Bengtsson, Dusan Jajic, Marcus Degerlund). Dock kan man tänka sig att Bajen har framtiden för sig i och med framgångarna på USM-nivå. Thomas Lyth är inne på det spåret, men han anser att Bajen borde ha satt igång satsningen tidigare.

– Hammarby har under många många år lagt för lite krut på att utbilda, tyvärr. Man får inga poäng för att man vinner U16-SM eller U19-SM. Utan det är in på planen med a-laget, det är det som gäller för att man ska få poäng, säger Lyth till FD.

– De har inte fokuserat tillräckligt mycket på att utbilda spelare. De har tittat kortsiktigt. Det är min uppfattning. De har förändrat sitt tänk i akademin och jobbar nu mycket bättre än de gjort de senaste tio åren. Men det kommer ta tid innan det bär frukt. Det tar tid att utbilda spelare. Hammarbyare kan se med tillförsikt på framtiden, om fem-sex-sju år så kan man matcha de klubbar som ligger högst nu, Malmö, Elfsborg, AIK, BP. Om man sköter sina kort rätt.

Nedan följer de femstjärniga akademierna samt hur alla allsvenska klubbar rankades:

Alla klubbar med fem stjärnor (sju från Allsvenskan, två från Superettan):

1. Malmö FF, 5321 poäng (+1 placering)

2. IF Brommapojkarna (Superettan), 4594 (-1)

3. IF Elfsborg, 3334

4. AIK, 3197 (+1)

5. IFK Göteborg, 3152 (-1)

6. Helsingborgs IF, 3099

7. BK Häcken, 2670 (+2)

8. Halmstad BK (Superettan), 2598 (-1)

9. Djurgårdens IF, 2509 (+1)

Övriga lag samt ranking nedan:

Fyra stjärnor:

10. IFK Norrköping, 2388 (-2)

11. Kalmar FF, 2300

12. Hammarby IF, 2231 (+1)

13. GIF Sundsvall, 1952 (-1)

…

16. Örebro SK, 1856 (+5)

Tre stjärnor:

20. Falkenbergs FF 1657 (-1)

…

26. IK Sirius, 1463 (+5)

…

35. Östersunds FK, 1228 (+12)

Två stjärnor:

38. AFC Eskilstuna, 1172 (-21)

‘

Antal aktiva elitspelare i eller i från allsvenska klubbar 2018 samt poäng:

1. Malmö FF: 76 (3 981 poäng)

2. Helsingborgs IF: 62 (1 838 poäng)

3. IFK Göteborg: 56 (1 844 poäng)

4. IF Elfsborg: 55 (2 102 poäng)

5. AIK: 50 (1 850 poäng)

– BK Häcken: 50 (1 517 poäng)

7. Djurgårdens IF: 47 (1 176 poäng)

8. Hammarby IF: 38 (912 poäng)

9. Kalmar FF: 37 (1 085 poäng)

10. Örebro SK: 30 (566 poäng)

11. IFK Norrköping: 27 (1 170 poäng)

12. Gif Sundsvall: 16 (824 poäng)

– Falkenbergs FF: 16 (782 poäng)

14. AFC Eskilstuna: 12 (346 poäng)

15. IK Sirius: 11 (262 poäng)

16. Östersunds FK: 4 (121 poäng)

Notera att poäng inte nödvändigtvis hänger samman med antalet spelare (ju högre nivå en spelare är på desto högre poäng, vilket gör att en klubb med färre elitspelare kan få högre poäng än en med fler elitspelare på lägre nivå).

Topp 5, klubbar som förbättrat sig mest sedan certifieringen 2017:

1. Malmö FF (+ 1 357 poäng)

2. AIK (+ 699)

3. Djurgårdens IF (+ 685)

4. Karlslunds IF, division 1 (+ 674)

5. IFK Göteborg (+ 561)

Hela certifieringen med alla klubbars poäng i samtliga kategorier hittar du HÄR.