Foto: Bildbyrån

I söndags konstaterade Pawel Cibicki att hans Elfsborg ska sluta topp 5 i år. Ett annat stjärnförvärv som kommit på lån till Boråsklubben från utlandet är Jonathan Levi, som även han siktar högt i år.

– Topp 5 är målet som vi har och vi ser jävligt intressanta ut, konstaterar mittfältaren för FotbollDirekt.se.

”Vi ska komma topp 5, jag står för det. Det som hände förra säsongen är glömt, det är bortglömt. Nu gäller det bara att ta nya tag och jag tror på det. Vi alla tror på det och det är det viktigaste”.

Pawel Cibicki i den mixade zonen efter förlusten på Tele2 Arena mot Djurgården i söndags. Elfsborgs nya stjärnanfallare, på lån från Leeds, räds inte att sikta högt med sin nya klubb trots att laget förra året slutade tolva i tabellen.

Ett annat upphaussat nyförvärv till Elfsborg inför säsongen, också han på lån från utlandet, är Jonathan Levi – som nyligen anslöt från norska storklubben Rosenborg. Även mittfältaren, som deltog på landslagets januariturné i vintras, ser ljust på Elfsborgs 2019.

– Vi siktar så högt som möjligt och topp 5 är målet som vi har. Personligen tycker jag att vi har den individuella skickligheten för att klara det, sedan är det klart att det tar tid att bygga ett lag, det såg vi ju på Elfsborg i fjol. Jag tycker dock att vi utvecklats nu och även om jag inte vill säga någon placering så tycker jag att vi ser jävligt intressanta ut. Vi har något riktigt bra på gång, utbrister Levi för FotbollDirekt.se.

23-åringen, uppvuxen i Skåne, lämnade Öster för Rosenborg sommaren 2017. Hur Levi vill jämföra den norska jätten med Elfsborg?

– Det är vissa skillnader. Det känns som att det är mer tyngd i Norge och så är snittåldern där betydligt högre än vad den är här. I Rosenborg var jag alltid den yngsta spelaren, det är jag ju inte i Elfsborg, konstaterar Levi som är belåten över sitt senaste klubbval.

– Jag gick till Elfsborg för att det kändes som det bästa beslutet för mig, jag tror att jag kan utvecklas väldigt mycket här – inte minst med tanke på att Jimmy Thelin är tränare. Det är jag väldigt tacksam över.

Förutom Cibicki och Levi har Elfsborg även värvat in Deniz Hümmet och Simon Strand från Trelleborg respektive Dalkurd. Även dessa två fanns med från start senast mot Djurgården där den sistnämnde gjorde sin första match i den gulsvarta tröjan. Levi är imponerad av vänsterbacken.

– Vi har fått in spelare med kvalitet som går direkt in i elvan och som gör det bra. Matchen i söndags var Simons första och han visar att han har pungkulor som trots mycket folk på läktaren vågar gå in och bara köra. Han visar kvaliteter både offensivt och defensivt.