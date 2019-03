Blåvitt står inför en tuff andra halvlek i mötet mot Örebro. Laget har spelat klart godkänt första 45, men ligger likväl under med två bollar.

– Känns jättekonstigt att de leder med 3-1, säger Amin Affane i pausintervjun med Cmore.

Örebro tog ledningen i mötet med IFK Göteborg. Johan Bertilsson revs ner av Blåvitt-målvakten Giannis Anestis varpå domaren pekade på straffpunkten. Viktor Prodell var säkerheten själv och kunde enkelt placera in 1-0-målet.

Bara minuterna senare kvitterade dock IFK. Amin Affane sköt in bollen stenhårt i straffområdet – och just Prodell skarvade in bollen i eget mål.

Kort efter kunde dock ÖSK återta ledningen då Bertilsson efter en tilltrasslad situation sköt 2-1. Minuterna senare blev uppförsbacken än brantare för Blåvitt då Daniel Björnquist utnyttjade en miss i kommunikationen mellan Anestis och Victor Wernersson och sköt 3-1.

– Jag tycker vi inleder matchen bra, det känns jättekonstigt att de leder med 3-1 i paus. Vi får analysera matchen i halvtid nu och försöka vända på det här till andra, säger Amin Affane i paus till Cmore.