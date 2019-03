Foto: Bildbyrån

Djurgården vände och vann hemma mot Elfsborg. Seger med 3-2 och klara för kvartsfinal i Svenska cupen. Nedan FD:s utsände Casper Nordqvist efter målkalaset i Stockholm.

FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER DJURGÅRDEN – ELFSBORG 3-2

Din bild av första halvlek?

– Oj oj oj vilken rivstart på matchen. Edward Chilufya hann både spela fram Jonathan Ring till ett jätteläge och fixa straff, en straff som Kevin Walker missade, innan tio minuter var spelat. Elfsborg hann dessutom bomma öppet mål och ta ledningen genom ett självmål i den tolfte minuten. Därefter mattades tempot av och det var kanske inte rättvist med ledning för Elfsborg i paus, men Djurgården tappade helt klart efter Aslak Fonn Witrys självmål.

Djurgården med tre mål i andra. Total dominans?

– Ja Djurgården var det klart bättre laget efter paus och kvitterade per omgående efter en högerkanon i krysset från Jesper Karlström. Kort därefter rakade Haris Radetinac in en stolpretur från Marcus Danielson och där och då kändes det klart. Mer eller mindre direkt efteråt tappade dock Fredrik Ulvestad bollen i farligt läge vilket gav Pawel Cibicki ett friläge och 2-2 var ett faktum. Elfsborg hade dock svårt att få till tryck mot Djurgården utan i stället var det hemmalaget som låg på för ett segermål. Den baljan skulle också komma på stopptid då stjärnförvärvet Astrit Ajdarevic, som byttes in i 71:a minuten, spelade in till en annan inhoppare i form av Dzenis Kozica och saken var då klar. Djurgården behövde bara ett kryss på förhand, men svarade ändå för tredje raka segrar i gruppspelet.

Du nämnde Ajdarevic, hur bra var lagets nya playmaker i dag?

– Vilken debut! Forne AEK Aten-spelaren vann nickdueller, svarade för en läcker heliktopterfint, sög ner bollar, hade en fot med i mycket och spelade också fram till Kozicas 3-2-mål. Oj vad Ajdarevic kommer vara nyttig för Djurgården!

Vilken annan spelare vill du lyfta i Djurgården?

– Edward Chilufya! Zambiern som knappt fick spela i fjol är Djurgårdens största anfallshot nu. Jösses vilken speed och 19-åringen låg ju bakom hur mycket som helst framåt. ”Chili” imponerade stort redan under försäsongslägret på Gran Canaria och han växlar ju bara upp nu!

Elfsborg då, vem eller vilka stack ut där?

– På ett negativt sätt var det ju Jesper Manns som hade otroliga problem med Chilufya och byttes tidigt ut i andra halvlek. Vänsterback Simon Strand däremot, färskt nyförvärv från Dalkurd, tycker jag gjorde det bra. Pawel Cibicki med två mål, eller ja – Witry styrde ju in hans skott som betydde 1-0, ska så klart också berömmas här.