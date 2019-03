Alexander Isak blev i går stor cuphjälte för sitt Willem II. Först utjämnade han semifinalmötet i den holländska cupen mot AZ Alkmaar – och sedan satte han dit det avgörande målet i straffläggningen.

Den forne AIK-talangen Alexander Isak blev i januari utlånad från Borussia Dortmund till Willem II i holländska Eredivisie. Starten i sin nya klubb har varit lovande och i kväll spelade anfallaren åter från start i semifinalmötet i den holländska cupen mot AZ Alkmaar.

En kväll Isak sent kommer att glömma. Först tog 19-åringen mötet till förlängning efter ett fint skott med vänsterfoten. Väl på övertiden förblev ställningen 1-1 och matchen gick in i ett straffavgörande. Willem-målvakten Timon Wellenretuher inledde med att rädda AZ:s första tre straffar, medan Willem satte en straff och missade en. Sen var det så dags för Isak att kliva fram och slå Willems tredje straff. Han behöll lugnet och kunde kyligt placera in bollen i mål fram till 2-0 i straffläggningen. När sedan AZ satte en straff och missade en, så var saken klar.

Därmed blev Willem klart för klubbens första cupfinal på 14 år.