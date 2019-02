Oscar Wendt förlänger sitt kontrakt med Borussia Mönchengladbach fram till sommaren 2020.

– Med hans erfarenhet och kvalitéer är Oscar en viktig del av laget, säger sportchefen Max Eberl till föreningens hemsidan.

Oscar Wendt kom till Borussia Mönchengladbach redan sommaren 2011 från FC Köpenhamn. Sedan dess har det blivit massvis med matcher i Gladbach-tröjan och tidigare i vinter nådde 33-åringen milstolpen att ha spelat flest matcher som utländsk spelare för klubben i Bundesliga.

Ett rekord han nu kan utöka, Mönchengladbach meddelar nu nämligen på sin officiella hemsida att Wendt förlängt sitt kontrakt till sommaren 2020.

🇸🇪 @OWendt_17 is staying! 🐎💚

The left-back’s contract, due to expire at the end of the season, has been automatically extended by one year until June 2020 🙌#DieFohlen pic.twitter.com/2Wdu4mjYHe

— Gladbach (@borussia_en) February 26, 2019