Det avbrutna cupderbyt verkar trots allt ska spelas vidare. Det är i alla fall vad Svenska Fotbollförbundet jobbar för snarare än att tilldöma segern till något av lagen.

– Ambitionen är att den ska spelas klart innan sista omgången i gruppspelet, men vi utesluter inte att det skulle kunna bli så att matchen behöver spelas klart senare, säger tävlingschefen Tobias Tibell till GP.

Argument finns både för att bestraffa IFK Göteborg, vars fans såg till att cupderbyt blev avbrutet i går, och även Gais – som inte dök upp till det planerade återupptagandet av matchen i dag.

Under ett möte på Svenska Fotbollförbundet i dag kom tävlingsledningen fram till att trots allt försöka hitta ett nytt datum att slutföra matchen på.

– Vi har diskuterat den här situationen som den uppkommit och ser ut just nu. Det som vi arbetar efter just nu är att tävlingskommitén på SvFF i samråd med de berörda föreningarna ska försöka hitta ett datum där matchen ska återupptas och spelas färdigt. De diskussionerna pågår just nu, säger tävlingschefen på SvFF, Tobias Tibell, till GP.

Tidigare i dag gick Gais ut med att man inte ställer upp i dagens match sedan de sportsliga förutsättningarna ändrats, då målvakten Marko Johansson inte längre var tillgänglig efter att ha drabbats av hörselskador från en smäll nära hans huvud. Gais vill tilldömas segern med 3-0.

– Gais samlande känslomässiga uppfattning hos ledare, lag, klubbchef och styrelse är att allt annat än att klubben tilldöms segern med 3-0 vore en förlust för fotbollen och en acceptans för gårdagens omfattande ordningsstörningar, säger klubbchefen Erik Bergkvist.

Rätten kan dock vara på Blåvitts sida eftersom Gais gick emot och inte dök upp till matchen. Men klubbdirektören Max Markusson vill inte vinna någon skrivbordsseger.

– Vi har inte fått något information från förbundet. Det är därför vi är här. Vi har ser att fotbollen ska avgöras på plan. För en halvtimme sen var det ett möte hur vi skulle gå vidare. Vi lämnade in en hemställan till förbundet att risk att Gais dök upp här såg vi en uppenbar svårighet att vi skulle tilldömas ett WO-resultat, vinna med 3-0. Det tycker inte vi kändes rätt, det känns inte rätt. Det är inget vi vill stå för, vi vill att matcher ska avgöras på plan. Vi lämnade in en hemställan att se till att matchen ska spelas färdigt. Vi står för förfogande att huvudriktningen att matchen ska spelas klart vid ett annat tillfälle, säger han enligt Sportbladet.