Foto: Bildbyrån

Efter 1-0-segern mot Jönköpings Södra senast väntade nu Norrby för AIK i Svenska cupens andra gruppspelsomgång. Det blev dock ingen ny trepoängare denna gång utan matchen slutade i stället 1-1. Irriterat mellan Robin Jansson och Daniel Sundgren på slutsignal.

Förra helgen vann AIK med 1-0 hemma mot Jönköpings Södra i Svenska cup-premiären. Nu väntade Norrby på bortaplan för svenska mästarna.

Oscar Linnér borta på grund av skada och då tog Budimir Janosevic över platsen i AIK:s mål. I övrigt två nyförvärv från start i Gnaget: norrmannen Daniel Granli och Rostov-lånet Anton Salétros.

Många AIK-fans på plats på Borås Arena och de fick så när jubla i 17:e minuten när Gnaget hade frispark precis utanför straffområdet. Sebastian Larsson tog som väntat hand om den och bollen i utsidan av stolpen.

I den 25:e minuten var det återigen nära AIK-ledning då Anton Salétros från snäv vinkel inne i straffområdet chippade mot mål, men tätt utanför.

I stället 1-0 Norrby minuten därpå, detta som en blixt från klar himmel. Rexhepi med inlägget från höger och helt omarkerad inne i boxen nickade den notoriske målskytten Yarsuvat in ledningsmålet för superettanlaget.

I den 43:e minuten kvitterade AIK. Tarik Elyounoussi kom rättvänd med bollen och sköt ett skott utanför straffområdet som styrdes på vägen och därmed ställde hemmalagets målvakt.

1-1 i paus.

Saku Ylätupa in för AIK efter dryga timmen spelad. 19-åringen ny från Ajax. Kapten Henok Goitom utbytt.

I den 68:e minuten visade just Ylätupa sin klass när han inne i straffområdet dribblade förbi TVÅ Norrbyförsvarare och fick så när in bollen till fristående AIK-spelare. Läckra dragningar från den kvickfotade finländaren. Det hela renderade dock bara i en resultatlös AIK-hörna och i samband med hörnan byttes Rasmus Lindkvist ut och in kom i stället Daniel Sundgren som svarat för tre mål nu under vintern.

Kort senare nära 2-1 Norrby när Boråslaget kontrade. Inhopparen Dijan Vukojevic med skott i bra läge, men fin räddning av Janosevic.

Samme Vukojevic tvingades utgå skadad minuterna därpå. In med Robin Strömberg.

Det var ingen vidare underhållning som det bjöds på i Borås i eftermiddag och matchen slutade 1-1. Irriterat på slutsignal mellan Robin Jansson och Daniel Sundgren där den sistnämnda var fly förbannad över att Jansson inte spelade upp bollen i slutskedet utan i stället valde att rulla i backlinjen. Backduon diskuterade på innerplan där Sundgren var den som röt ifrån.

Jönköpings Södra vann borta mot Örgryte med 2-1 och det innebär att AIK leder gruppen på fyra poäng, en pinne mer än Öis och J-Södra. För att vara säkra på avancemang till kvartsfinal behöver AIK därmed vinna hemma mot Örgryte nästa vecka för att gå vidare.

Norrby: Krasniqi, Mohamad, Azulay, Andersson, Savolainen, Krasnici, Yarsuvat, Rexhepi, Khayat, Saidi, Ärlig

AIK: Janosevic – Granli, Karlsson, Jansson – Rashidi, Larsson, Adu, Salétros, Lindkvist – Goitom, Elyounoussi