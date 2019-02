Foto: Bildbyrån

Kossounou Odilon tävlingsdebuterade för Hammarby i måndags med sitt inhopp i cupsegern mot Varberg. Om ivorianen född 2001 kan vara ett namn för startelvan redan i år?

– Ja va fan, han är ju 18 år. Jag själv var 17 när jag debuterade, säger sportchefen Jesper Jansson till FotbollDirekt.se.

Han beskrivs som ett jättefynd av Hammarby och har redan målats upp som en större talang än Joseph Aidoo som såldes till Genk sommaren 2017 för omkring 15 miljoner kronor.

Kossounou Odilon är född 2001 och i måndagens 3-0-seger mot Varberg i Svenska cupen hoppade han in med dryga 20 minuter kvar och låg bakom lagets tredje balja inför hemmapubliken på Tele2 Arena. Efteråt hyllades ivorianen av Mats Solheim, som prickade in 3-0-målet på pass från just Odilon.

– Jag skulle säga att Odilon är längre fram än vad Joseph var när han kom hit. Ja, Odilon är mycket längre fram och kommer säkert vara väldigt bra här i Hammarby. Odilon kommer bli en riktigt bra spelare, konstaterade Solheim för FD tidigare i veckan.

Hammarbys sportchef Jesper Jansson fick se sin nästa potentiella storaffär hoppa in som mittfältare i måndags, detta trots att Odilons egentliga position är mittback.

– Han hade aldrig tränat på den positionen, men han är en så pass bra fotbollsspelare att han klarar den rollen också. Vi har diskuterat den positionen, att han kan vara ett alternativ även där med tanke på kvaliteterna som han har, berättar Jansson för FotbollDirekt.se.

Odilon är ju född 2001, men kan han vara ett namn för startelvan redan i år?

– Ja va fan, han är ju 18 år. Jag själv var 17 när jag debuterade. Åldern är inget som vi fokuserar på. Är han tillräckligt bra så spelar han. Det finns ju 18-åringar som är ordinarie i lag som spelar i bättre ligor än allsvenskan, säger Jansson som inte vill jämföra Odilon med Aidoo.

– Det är ju två helt olika spelartyper. Odilon är en bollspelare med två bra fötter som är reslig och mer på det sättet. Aidoo däremot är en renodlad försvarsspelare med en grym fysik. Så ja, de två är väldigt olika.

Jag hörde en hammarbyare efter matchen i måndags som sa att ”fortsätter Odilon så här kommer han säljas för 50 miljoner”. Vad säger du?

– Först måste han få spela, haha! Men potentialen har han definitivt. Odilon är ju bara 18 år och har precis spelat sin första tävlingsmatch. Men ja, potentialen har han och framförallt är han fokuserad, har ett bra psyke och är väldigt ambitiös!