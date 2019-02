Foto: Bildbyrån

Djurgården vann enkelt borta mot Hässleholm i Svenska cupen med 3-0 och har nu ett jätteläge att ta sig vidare till kvartsfinal. FD:s Casper Nordqvist nedan med sina tankar kring det blårandiga laget.

FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER HÄSSLEHOLM – DJURGÅRDEN 0-3

Din bild av första halvlek?

– Djurgården dominerade från början till slut, men den usla konstgräsplanen gjorde att laget trots allt hade svårt att skapa särskilt många riktigt vassa lägen. I stället var det hörnorna från Kevin Walker som gav Djurgården en 2-0-ledning i paus. Först var det Jacob Une Larsson som nickade in ettan och sedan Marcus Danielson som knoppade in tvåan.

Avslaget i andra?

– Ja, det var ingen höjdarmatch överlag och i andra var det stundtals rätt trist fotboll som det bjöds på. Djurgården stack dock upp några gånger och skapade bra chanser såsom Haris Radetinacs friläge och Oscar Petterssons stolpträff. 3-0 styrdes in av inhopparen Johan Andersson med två minuter kvar av ordinarie tid, framspelad av just Pettersson som byttes in i paus.

Just Oscar Pettersson är född 2000. Hur ser han ut?

– Spännande! Härlig speed och har en finurlighet i sitt spel. Visade också prov på en hårdskjutande högerfot.

Vilka andra utmärkte sig?

– Bäst på plan tycker jag Jonathan Ring var som återigen lirade i rollen som offensiv mittfältare, vilket han alltså även gjorde mot Frej. Väldigt bra när han kommer rättvänd – vilket han gör mer som mittfältare än som ytter. Ett blivande lyxproblem för tränarna Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf att veta hur de ska göra med Ring nu när Astrit Ajdarevic snart är redo för spel. I övrigt ska så klart Kevin Walker hyllas vars hörnor ledde fram till två mål.

Djurgården nu med drömläge inför avgörandet i gruppen?

– Ja, i och med att Elfsborg överraskande spelade 1-1 hemma mot Frej räcker ju en pinne för Djurgården mot boråsarna på Tele2 Arena nästa helg – vilket är ett väldigt gynnsamt läge förstås. Värre hade det varit om Elfsborg vunnit mot Frej, då hade Djurgården varit tvungna att vinna eftersom Elfsborgs 5-1-seger mot Hässleholm är ett mål bättre än Blårändernas 3-0-resultat mot samma division 2-lag – men nu spelar målskillnad alltså ingen roll längre!