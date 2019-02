IFK Norrköping kommer från ett mycket fint år rent sportsligt, nu visar det sig att det ekonomiska resultatet inte är fy skam det heller. Klubben kan i själva verket visa upp en vinst på 11 miljoner kronor.

IFK Norrköping gjorde en mycket stark höst och var mycket nära att snuva AIK på SM-guldet, till slut skilde de bara två poäng mellan lagen. Nu visar det sig att det gångna året även var fördelaktigt rent ekonomiskt.

På sin hemsida skriver Peking att klubben har ökat sina intäkter med 14 miljoner, från 100 till 114 miljoner kronor, under 2018 jämfört med föregående år. Det grundar sig framförallt i att Norrköping sålt bland annat Linus Wahlqvist och Jon Gudni Fjóluson men framförallt Arnor Sigurdsson till CSKA Moskva, en affär som enligt uppgifter var värd 40 miljoner kronor.

Peking har även ökat sina utgifter under året, främst bland personalkostnaderna som ökade med närmre 18 miljoner kronor. Kostnaderna uppgick till sammanlagt 103 miljoner kronor under 2018, att jämföra med 81 miljoner under 2017. Ställer du intäkter mot utgifter kan du enkel få fram att resultatet blir att klubben har gjort en vinst på lite över 11 miljoner kronor för 2018, vilket är tredje året i rad som klubben gått med vinst.

Det egna kapitalet ligger numera på 59 miljoner kronor och klubben uppvisar också en kassa på sju miljoner kronor.