Foto: Bildbyrån

Maurizio Sarri är hårt ansatt som tränare i Chelsea, men italienaren kommer inte sparkas innan matchen mot Malmö FF på torsdag. Det skriver engelsk press i dag.

0-6 mot Manchester City och 0-2 mot Manchester United. Det har inte varit någon rolig vecka för Chelsea, som i torsdags i alla fall besegrade Malmö FF med 2-1 i Europa Leagues sextondelsfinal och på så sätt fick lite andrum i sin kris.

Tabellsexan i Premier League föll så sent som under måndagskvällen mot United och åkte därmed ur FA-cupen. Maurizio Sarri hårt ansatt, men att sparkas innan returen mot MFF på torsdag är inte aktuellt. Det skriver såväl Independent som The Guardian.

Därmed kommer italienaren att leda Chelsea på Stamford Bridge när MFF ska försöka vända sitt 1-2-underläge. Tre dagar senare drabbar Chelsea samman på nytt med Manchester City, denna gång i finalen av Ligacupen.