Hammarby gick till pausvila med 1-0-ledning hemma mot Varberg i Svenska cup-premiären. Ett mål dömdes dock bort, en drömfrispark av Sander Svendsen. FD:s utsände Casper Nordqvist lider med norrmannen.

– Svendsen hade behövt den där extra boosten som frisparksmålet hade gett, säger Nordqvist.

I går var det Djurgården som spelade cup-premiär på Tele2 Arena. Seger då för Blåränderna med 2-1 mot Frej.

Nu under måndagskvällen Hammarbys tur att kliva in i Svenska cupens gruppspel, även detta på Tele2 Arena. Varberg på andra sidan planhalvan och hallänningarna fick det jobbigt. 1-0 till Bajen redan i sjunde minuten genom Nikola Djurdjic och efter dryga halvtimmen spelad hade hemmafansen räknat in 2-0 när Sander Svendsen elegant prickat in bollen i krysset på frispark. Men domaren hade inte blåst och frisparken fick slås om. En bedrövad Svendsen lyckades inte alls lika bra med den nya frisparken som i stället gick i muren och därför ”bara” 1-0 till Bajen i halvtid.

FD:s utsände Casper Nordqvist på plats på Tele2 Arena lider med norrmannen.

– Han hade ju ett blytungt fjolår och berättade nyligen för mig att 2018 var ”katastrof” för egen del. Att nu sätta en frispark i krysset (exakt som Toni Kroos mot Sverige i somras) hade säkerligen stärkt Svendsens självförtroende oerhört. Domaren hade nu inte blåst och satan vad deppigt för anfallaren som gjorde sådan succé i Bajen hösten -17… Med tanke på att Alexander Kacaniklic snart kommer vara fit for fight hårdnar konkurrensen ytterligare. Svendsen hade behövt den där extra boosten som frisparksmålet hade gett, utbrister Nordqvist.

