Atalantas svenske mittfältstalang Dejan Kulusevski fick i går kväll ett nytt inhopp i stormötet mellan Atalanta och Milan. 18-åringen kom in med knappa halvtimmen kvar och fick se sitt lag bli besegrat med 3-1.

Dejan Kulusevski gjorde i slutet av januari debut i Serie A med ett inhopp i Atalantas 5-0-seger mot Frosinone. I går kväll var det återigen dags mot storklubben AC Milan.

Svensken fick entra planen i den 59:e minuten vid ställningen 2-1. Ett tufft inhopp skulle det visa sig, två minuter senare tryckte nämligen Milan-anfallaren Piatek in 3-1-målet, vilket också blev slutresultatet.

Kulusevski står i och med inhoppet noterad för två ligamatcher i år, men är troligtvis mest besviken över att Atalanta föll mot Milan och fortsatt är placerat på en sjundeplats i ligatabellen. Milan är i sin tur fortsatt fyra i Serie A.

Atalanta are 3-1 down but Dejan Kulusevski has just come on, can the Swede make a difference? 🇸🇪

