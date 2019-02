Äntligen har tävlingssäsongen startat i och med gruppspelet i Svenska cupen. På Friends Arena tog de regerande svenska mästarna sina första steg mot vad de hoppas blir en ny vinstrik säsong. Det blev seger med 1-0 och självklart finns det saker att jobba vidare med.

Det är segrarna som räknas och AIK vann planenligt över Jönköpings Södra som ju håller till i superettan till vardags. Det var ingen glimrande, fartfylld och samspelt historia som utspelade sig under det stängda taket på nationalarenan. Det var egentligen ganska exakt det man förväntade sig som man fick se.

En titt i kalendern avslöjar att vi bara har kommit lite halvvägs in i februari och givetvis behövs fler träningar och fler matcher innan saker och ting faller på plats. AIK:s startelva innehöll dock relativt få ändringar om man ska jämföra den med vad man kan kalla en ”normal” startuppställning från fjolårets säsong. Daniel Granli till längst till höger av mittbackarna istället för den till Nottingham Forest flyttade Alexander Milosevic och återvändande Anton Saletros istället för Kristoffer Olsson. Annars var allt som vanligt.

Granli såg stabil ut och kan säkert växa ut till en riktigt lyckad AIK-värvning. Han sattes inte på några jättesvåra prov defensivt men visade prov på fint passningsspel både i det korta och lite längre spelet.

Saletros har växt till sig ytterligare av den korta tiden i FC Rostov och såg framför allt starkare ut fysiskt. Den vänsterfotade mittfältaren arbetar över stora ytor och har dessutom bra precision i sitt passningsspel.

***

Den som har sett hur AIK vill spela vet att det handlar om kontroll och bollinnehav, motståndarna ska inte ha kontroll över bollen och någon större brådska framåt har man inte. Man kan tycka att det är segt och långtråkigt att titta på emellanåt, men det kräver skicklighet av spelarna. Och en stor skopa tålamod. Jag förmodar dock att Rikard Norling önskar lite fler kraftfulla löpningar i djupled framöver, annars kommer det bli svårt att skapa målchanser.

Daniel Sundgren till höger och Rasmus Lindkvist till vänster är två spelare med både ”bra lungor” och bra fart. Ska AIK lyckas riva sönder sina motståndare krävs det att det sker saker i djupled och det har både dessa spelare i sig. Sedan ska bollarna komma ut dit också. Tarik Elyounoussi är en speciell och väldigt bra spelare. Han är smart, kvick och har även den fart som krävs. Jag har mer än en gång sagt att jag vill se honom i ”pocket-rollen” eller ”tia” som jag vill kalla det. Det hände inte många gånger ifjol och Norling lär inte ändra sig. SM-guldet skvallrar ju å andra sidan om att han har mer rätt än mig.

***

Chinedu Obasi är tillbaka i AIK och han fick också göra ett inhopp. Obasi är en fruktansvärt bra forward, det måste sägas. När spelet närmar sig motståndarnas straffområde är han ruskigt smart och lurig. En fysiskt fräsch Obasi kommer ställa till brutala problem för de allsvenska motståndarna.

Det är även i den tanken som jag funderar på om mitt ständiga tjat om att droppa ner Tarik och spela Goitom och Obasi tillsammans längst fram. Jag tror att det skulle bli väldigt effektivt.

***

Jönköpings Södra då? Jodå, laget har inte många minuter matchspel i sig på den här sidan nyår och har en bit kvar att vandra, men intentionerna man visade upp gör att jag redan nu vill påstå att laget kommer att husera i den absoluta toppen av superettan när det drar ihop sig i höst.

***

De två övriga lagen i gruppen Örgryte och Norrby spelade också sin första match under lördagen. Seger för ÖIS med 2-0. Det vore en vansinnig skräll om AIK inte tar hem gruppspelet.

***

Daniel Sundgren blev matchens enda målskytt när han placerade in den straff som AIK tilldelades i den första halvleken. Det blev ingen utlandsflytt i detta transferfönster, men känslan är att det kommer nya möjligheter för Sundgren att testa sina vingar i en annan liga. Fram till dess kommer han fortsatt att vara oerhört nyttig för AIK.

***

Det viktigaste i fotboll är att vinna och AIK har därmed startat tävlingssäsongen 2019 på allra bästa sätt. Nästa omgång väntar Norrby och därmed ännu en motståndare från serien under allsvenskan. Den här första matchen kan sorteras in under fliken ”en dag på jobbet” och det följer fler sådana dagar. Så länge man gör fler mål än motståndarna är jobbet väl utfört.

Säsongen är i gång och det känns riktigt, riktigt bra.