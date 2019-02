Foto: Bildbyrån

Alexander Isak gjorde i kväll sitt första mål i Holland efter sin flytt från Dortmund till Willem II. Detta i matchen mot Vitesse på bortaplan i ligaspelet.

Den tidigare AIK-anfallaren Alexander Isak blev i vinter utlånad från Borussia Dortmund till Willem II i jakt på speltid. Anfallaren har imponerat spelmässigt hittills i sin nya klubb men målen har inte trillat in, förrän ikväll. Då lossnade det äntligen för 19-åringen som i den 61:e minuten fick en pass i sidled någon meter framför målet. Därifrån handlade det sedan bara om att försöka få in bollen i nät. Till slut gick det också vägen efter att han via en motståndare kunnat pricka in 2-1-målet.

I den 79:e minuten kunde Max Clark göra 3-1 för Vitesse. Fyra minuter senare kunde Vangelis Pavlidis fastställa slutresultatet fram till 3-2.