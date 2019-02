Anfallaren Dwight Gayle stängs nu av utav engelska fotbollsförbundet ,FA, i två matcher efter att ha filmat till sig en straff i en duell med Alexander Milosevic. Händelsen ägde rum i mötet mellan West Bromwich och Nottingham Forest.

Det var i tisdags som Alexander Milosevic’ nya klubb Nottingham Forest ställdes mot West Bromwich på bortaplan. Matchen blev en riktig holmgång och gästerna gick mot en knapp seger. Men i slutminuterna skulle ett 2-1-överläge förvandlas till ett likaläge. Dwight Gayle forcerade in i straffområdet och gick i backen efter en duell mot just Milosevic. Domaren var säker på sin sak och dömde straff. Anfallaren Jay Rodriguez stegade upp och kunde säkert placera in bollen i nät.

Nottingham-managern Martin O’Neill var allt annat en nöjd med domslutet:

– Vi tyckte att det var en filmning, det verkade som att så var fallet. Uppenbarligen gjorde domaren ett ärligt misstag, sa han efter matchen till Nottingham Post.

Under onsdagen meddelade det engelska fotbollsförbundet, FA, att Gayle anmälts för händelsen. Nu står det klart vad domen blir. Forwarden stängs av i två matcher efter filmningen. Det innebär att 28-åringen missar de båda mötena med Aston Villa och QPR.

Dwight Gayle will serve a two-match suspension with immediate effect after accepting a charge for ‘Successful Deception of a Match Official’. It followed the awarding of a penalty in the 89th minute of West Brom’s game against Nottingham Forest in the Championship on 12/02/2019. pic.twitter.com/bigST5Grn7

— FA Spokesperson (@FAspokesperson) 14 februari 2019