Alexander Milosevic har börjat bra i Championship. I gårdagens seger mot Brentford fick mittbacken högst betyg i laget tillsammans med Ryan Yates.

Det var länge en fråga om Alexander Milosevic skulle bli kvar i AIK. Många fans hoppades in i det sista på att en lösning skulle nås mellan parterna. Men mittbacken ville annat och en övergång till Championship-klubben Nottingham Forest färdigställdes den första februari.

Ett val som nu ser ut att ha varit helt rätt för den duktige försvararen. I debuten blev det visserligen ett tidigt byte i den 60:e minuten, men betygen efteråt var klart godkända.

Igår i hemmadebuten mot Brentford spottade Milosevic upp sig ytterligare – han gjorde en kanonmatch, där assisten fram till 1-0-målet var höjdpunkten i vad som till sist blev en 2-1-seger. Beundransvärd med tanke på att Brentford kom till mötet med en förlustfri svit på tio raka matcher.

Betygen för den hårdförde backen var också det av imponerande snitt, 8/10. Högst av alla i laget tangerat med Ryan Yates.

Alexander Milosevic: ”Has settled into the defence with ease. Strong and commanding at the back and set up the opening goal with a long ball forward”, så lyder omdömet efter matchen av Nottinghampost.