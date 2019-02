Shenzhen FC har gjort klart med två nya utländska spelare. Det kan öppna för en comeback till Hammarby för Pa Dibba.

Hammarby har tidigare varit väldigt tydliga med att man följer Pa Dibbas situation noga borta i kina, klubben har också bekräftat att de gärna värvar tillbaka anfallaren.

Klubbens sportchef Jesper Jansson har dessutom flera gånger medgett att han har en ständig dialog med spelaren.

Nu har Dibbas nuvarande klubb Shenzhen FC plockat in Ole Selnæs och Cheickh M’Bengue – två nya utlänningar. Som bekant finns det en begränsning för utländska spelare i Kina, maximalt tre per klubb.

Shenzhen har just nu fyra utlänningar inklusive Dibba. Det innebär alltså en utlänning för mycket vilket nu kan öppna för en flytt hem till Sverige.

OFFICIAL: CSL newly Shenzhen FC have completed the signing of two players from Ligue 1 side AS Saint-Étienne, Norwegian midfielder Ole Kristian Selnæs (24) and Senegalese defender Cheikh M’Bengue (30). pic.twitter.com/L3fZYYeBRg

— TransferMarkt China (@asaikana) February 9, 2019