DUBAI. På söndagsmorgonen satte AIK sig på planet hem till Stockholm. Ett mindre namnkunnigt lag än förra året ska inte betyda sämre chanser, menar trotjänaren Per Karlsson. Samtidigt behöver unga breddspelare ta mer plats.

– Jag tycker inte att någon ska oroa sig för om vi har ett slagkraftigt lag, säger han till FotbollDirekt.se.

Vid motsvarande period förra året hade AIK redan fått in Enoch Kofi Adu och mitt under lägret flögs både Tarik Elyounoussi och Nabil Bahoui in.

Inför lägret i Dubai 2019 hade AIK sålt Kristoffer Olsson till Krasnodar för 50 miljoner kronor och Alexander Milosevic hade tagit chansen att krita på som Bosman för Nottingham Forest.

Även om Chinedu Obasi och Anton Salétros är välkända sen innan så går mittbacken Daniel Granli och mittfältaren Saku Ylätupa mer under radarn för den allsvenska publiken. FD tog ett snack med trotjänaren Per Karlsson, 33, om truppernas kvalitet då och nu. Behöver AIK-fansen vara oroliga för att laget är tillräckligt bra för att slåss på alla fronter som krävs i år?

– Visst har vi kanske ett mindre namnkunnigt lag om man jämför trupperna. Samtidigt vägs det upp av att vi kommit mycket längre med vår spelidé som var så framgångsrik förra året. Det tycker jag att man ska väga in när man jämför lagen, säger han till FotbollDirekt.se efter lagets sista träning i Dubai under lördagen.

AIK drog både i Sead Haksabanovic (IFK Norrköping) och Erdal Rakip (Malmö FF) utan att komma överens. För Karlssons del är det dock ingen tvekan om att AIK har ett tillräckligt bra lag för att slåss om guldet igen.

– Jag tycker inte någon ska oroa sig för om vi har ett slagkraftigt lag. Även om vi inte har det mest namnkunniga laget så har vi en spelidé som är svår att möta. För mig är det viktigt. Samtidigt kan vi inte göra samma sak som vi gjorde förra året utan vi måste hela tiden jobba med saker som utvecklar vår idé.

– Matchen mot New York City (1-1) speglade inte vad vi tränat på. Det blev en försäsongsmatch. Det blev mycket tekniska misstag. Första gräsmatchen på en studsig plan och en svårspelad boll. Men vi har satt igång en process där vi gör lite andra saker i exempelvis uppspelsfasen. Målvakten ska involveras lite mer. Småsaker som kan lösa upp knutar när vi möter lag som tränar på att möta en trebackslinje.

Hur känner du för att Anton Salétros kommer tillbaka?

– Det är en karaktär och en ledare trots sin ringa ålder. Han gjorde viktiga mål och assist för oss förra våren och det är något som han utvecklat i sitt spel. Helt säkert kommer han kunna bidra till vår framgång.

Har ni bredden som behövs för att slåss på alla fronter eller förväntar du dig fler nyförvärv?

– Jag måste ändå säga att det som gjorde oss starka var att vi hade många erfarna spelare 12-18 i truppen som levererade när de fick spela. Det syntes inte minst i sista matchen mot Kalmar när vi hade många skador och avstängningar. Då kom ersättarna in och gjorde jobbet för oss trots ett så prekärt läge, säger han och fortsätter:

– Om man jämför ålder och erfarenhet så har vi tappat äldre spelare som bidrog till vår bredd. Nu gäller det att yngre spelare som kommer in från juniorlaget och Vasalund, samt de som värvats in, kan bidra med den bredden. De måste ta steget som gör att vi får bredden. Jämför man trupperna erfarenhetsmässigt så hade vi mer erfarenhet på bänken förra året. Men det gäller att alla tar ett steg och blir bättre. Våra unga spelare har ett stort ansvar för att bidra med bredd när det behövs.

Just på att bli bättre. Oscar Linnér sa att du är en inspiration för att du hela tiden jobbar hårt för att bli bättre. Han tyckte framförallt att du har förbättrat uppspelen.

– Ja, men det är väl det som driver mig att jag vill försöka matcha målbilden för en toppspelare på min position. Om det betyder att jag ska förbättra uppspelen, offensiva hörnor, eller vad det kan vara – det är det som driver mig. Jag känner att jag trots min ålder märker att jag blir bättre när jag lägger tid på att träna saker. Utvecklingen slutar inte för att man är över 30 år.

Du drog en magisk krossboll med vänsterfoten(!) här på träning för några dagar sedan. Är det något du tränat på?

– Det är väl en sån sak jag tränat på. Att bli mer tvåfotad än att vara enbent om du förstår vad jag menar. Det ska väl sägas också att det finns mycket mer att arbeta med. Det handlar inte bara om ett tillslag utan att veta när man ska göra vad. Det är mycket det vi arbetar med i våra processer. När ska man ha en viss position för att göra det svårt för motståndarna? När ska jag ta fram bollen för att skapa två mot en-situationer mot deras mittfältare? Det är mycket sådant vi jobbar med här nere och det behöver man såklart träna på i match.

– Vi har ryggraden i vårt spel. Det handlar mer om att fila på detaljerna.

Behöver fansen ha tålamod med tanke på att ni har en del nya spelare. Eller kan de förvänta sig att det ser lika bra ut som i höst?

– Det tycker jag ändå. Även fast det är tävlingsmatcher runt hörnet i cupen så är det fortfarande lite av en försäsong. Det handlar om utslagning och vi behöver göra allt för att vinna, Självklart är vi inte 100 procent färdiga redan i februari. Men vi vill ha allt på plats så snabbt som möjligt för det är en stor fördel att komma in i allsvenskan och känna att vi vet exakt vad vi ska göra. När vi väl är där ska man ha höga förväntningar på oss.