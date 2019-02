AIK genomförde i går sin första match under träningslägret borta i Dubai. Laget spelade lika på ett mot MLS-klubben New York City. I samband med matchen presenterade AIK upp sin nya tröja som laget kommer att bära under försäsongen. Sebastian Larsson och Daniel Sundgren var omslagspojkar när det skulle poseras i de nya tröjorna.

