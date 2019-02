BELEK. Ovädret är här – regnet öser ner i kopiösa mängder. Hammarby tränade likväl på under ett lite korta träningspass. Boll övningar premierades framförallt. Här är FD:s utsändes tankar om dagen.

Vädret?

13 grader med ett regn som ligger på konstant. Här krävs mer än paraply, bra med stabila dojor, helst i galon. Vissa delar av planen var täckta av vatten vilket stoppade upp vissa moment i träningen. Lite Championship-känsla över det hela.

Medial uppmärksamhet?

Vilka tränade?

I dag var det ett nästintill fulltaligt Bajen på träningsplanen. Alla förutom långtidsskadade Junior och Kalle Björklund deltog. Dennis Widgren med och Gianluca Curci deltog också – Curci sade till FD efter träningen att det kändes bra i låret, han kanske kunde spela i morgondagens träningsmatch, men skulle känna efter imorgon.

Vad innehöll träningen?

En kortare träning i dag, knappa timmen. Träningen inleddes med den sedvanliga kvadraten. Truppen var fördelad i i två ”kvaddar” där det var sex utanför tre innanför och en joker i mitten, målet: hitta jokern med instick.

Träningen skiftade sedan till löpträning med kombinerade rörelsemönster till.

När benen hade fått jobba klart var det dags för lite spel med boll. Spelarna delades in i tre olika grupper bestående av sex med gulla väster och lika många med gula västar sedan åtta spelare med neutral klädsel. Upplägget: sex i försvar tio i anfall, det attackerande laget i västar kompletterades med fyra neutrala som byttes av mot varandra, fyra in fyra ut. Gjordes inte ett enda mål under hela övningen. Väldigt blandade lag och knappast något som gav en hint om vilka som startar mot Pohang Steelers i morgon.

Sist men inte minst avslutades träningen med spel fem mot fem på liten plan. Inte heller där small det till ordentligt med fina mål, underlaget kanske en faktor.

Stack någon ut?

Tim Söderström visade återigen upp framfötterna, bra i det mesta, står rätt och transporterar bollen på ett förnämligt vis. Rodic visade upp energiska aktioner, tydligt att han har självförtroende efter den fina inledningen. Unge målvakten Oliver Nnonyelu Dovin stod annars för ett par svettiga räddningar under fem mot fem-spelet.

Planen imorgon?

Kl 14 är det matchdags mot de japanska motståndet Shonan Bellmare. Det senaste vi hört är att det blir dem och inte sydkoreanska Pohang Steelers. Fortgår regnet i samma takt ner från himlen kan det dock bli problematiskt, mattan såg redan rätt sliten ut i dag. Men just nu ser det alltså ut att bli match.

Födelsedagsbarnet:

Davor Blazevic som idag fyllde 26 år, Grattis!

Citatet:

Efter träningen kastade Gianlucu Curci ner en boll i en vattenplanen som förstås stannade upp, och han skrek sedan ut ”no game tomorrow” varpå stort garv bröt ut bland lagkamraterna.

