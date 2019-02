Foto: Bildbyrån

BELEK. Hammarby tränade efter gårdagens segermatch mot österrikiska St Pölten. Här är FD:s utsändes tankar om dagen.

FD FRÅN BELEK – MED UTSÄNDE ANTON ZETTERMAN

Vädret?

20 och sol, helt underbart var det.

Medial uppmärksamhet?

FotbollDirekt.se och FotbollSthlms Oskar Månsson som nu har joinat oss.

Vilka tränade inte?

Nikola Djurdjic (anslöt till lägret i går efter en veckas sjukdom) var med delar av träningen, samma med Dennis Widgren. Gianluca Curci inte med alls efter skadan i matchen igår. I övrigt är Johan Wiland hemma och rehabbar, Junior och Kalle Björklund tränade i gymmet. I övrigt fulltaligt.

Vad innehöll träningen?

Uppvärmning, sedan kvadrat 7 mot 2, varvat med jogg. Brasseförvärvet Jean Carlos inledde kvadraten med en mycket snygg klackpassning, första bolltouchen i hans första Hammarbyträning.

Sedan spel i större kvadrat, tre mot tre med ytterligare tre ”jokrar” som kan spela på bägge lag. Här uppstod en del förvirring inledningsvis när brassarna (som var i samma kvadrat) inte såg ut att förstå instruktionerna. Det satte sig efter en stund. Mikael Hjelmberg var tydlig i samband med vår intervju i förrgår att det kommer bli intensivkurs i engelska direkt när brassarna kommer till Sverige.

Sedan blev det spel 9 mot 9 på en planhalva (ena målet indraget till mittlinjen).

Lag med gula västar:

Odilon, Sandberg, Fenger, Jean Carlos, Rodic, Bojanic, Andersen, Khalili, Svendsen

I orange väst, ”joker som var med i bollhållande lag: Tankovic.

Utan västar:

Solheim, Degerlund, Fällman, Douglas, Alsanati, Jajic, Söderström, Bengtsson, Ze Vitor.

Ett par riktigt fina baljor under tvåmålsspelet, bland annat en volley av Khalili. Även Ze Vitor nätade snyggt, rapp vändning och kliniskt avslut lågt i ena hörnet. Leo Bengtsson hade två ramträffar.

Därefter kombinerad skotträning och löpträning.

Stack någon ut?

Davor Blazevic har ju fått finna sig i att agera andremålvakt i år igen. Curci kom in i Johan Wilands skadefrånvaro. Det är en ”petning” som Blazvic ser ut att ha tagit på rätt sätt. Bra när han kom in i matchen i går och briljerade med flera fina räddningar på träningen i dag. Hungriga ser också Leo Bengtsson och Dusan Jajic ut. Bägge på hugget under tvåmålsspelet.

Hur såg brassarna ut?

Jean Carlos de Brito är ju den som är ”Hammarby-spelare” direkt och han ser intressant ut. Fin teknik, härlig touch med vänsterfoten. Hade ett inlägg som fick en att minnas Borges bästa stunder i Bajen. Gick inte framåt lika mycket som Borges brukade göra men så var det ju också spel på halv plan så de ytorna att dra iväg på fanns inte riktigt heller.

Ze Vitor som ska inleda i Frej såg ut lite som han beskrivits på förhand, en stark anfallare och bra avslutare. Tappade bollen lite onödigt någon gång men också ett fint mål och flera kliniska avslut i sista övningen.

Planen imorgon?

Träning klockan 12 svensk tid är det som är planerat. Men ryktas om monsun på ingående och regn på 90 mm, och några fotbollshallar att tillgå finns inte här. Så om väderspåmännen har rätt så kan det bli klurigt att få ut något träningsmässigt andra halva av veckan.